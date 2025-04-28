法國新季G1揭幕戰　同工之妙贏根利錦標

歐洲各地馬季跑過一輪賽事之後，嚟到4月底、5月頭，又到G1揭開戰幔嘅時候，法國昨日喺隆尚馬場，率先舉行首項一級賽根利錦標，結果喺呢場只得6匹4歲或以年長馬匹出戰嘅2100米賽事，就由上季於法國凱旋門大賽中，大熱倒灶跑第4嘅「同工之妙」(Sosie)，於老拍檔紀仁安跨下，以頸位擊退巴米高所騎Map Of Stars，一對「海都之星」子嗣就此包辦連贏，兩馬位之後跑第3，就係來自愛爾蘭，由李奇豐策騎嘅「御成韻」(Royal Rhyme)。

對於「同工之妙」呢匹去年法國最佳3歲馬，出自傳統藍白綵衣嘅大馬主Wertheimer & Ferre，與及紀仁安、費伯華呢個鐵三角組合，延續去年嘅出色表現，勢成今季歐洲各項重要賽事嘅爭勝主角。賽後費伯華馬房要員Pierre-Yves Bureau接受訪間，表示「同工之妙」將會以進軍重要一級賽為目標，下一個目標係6月舉行嘅聖格盧大賽，而在今個盛夏更會有遠征英國可能性，7月嘅日蝕錦標、以至英皇錦標都會係考慮之列，新季終極目標，已經鎖定再次挑戰凱旋門大賽。

香港馬迷喺嚟緊歐洲馬季轉播嘅重要大賽，睇嚟將會有好多機會見到「同工之妙」參戰其中，隨住歐洲各地G1賽事烽煙四起，5月份3歲新星賽事接踵而來，接住本周末(5月3日)，英國由二千堅尼揭開戰幔，相隔一個禮拜嘅星期日(5月11日)，就有法國舉行嘅二千堅尼同一千堅尼，去到月尾(5月24日)，輪到愛爾蘭二千堅尼，3個重要賽期，已經編訂成為香港越洋轉播賽事戲碼。