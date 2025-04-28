【賽馬以外】捧麥道朗呢輪唔係咁爽…

雖然因為墮馬受傷抖咗一段時間，但對潘頓今季第8度登上香港冠軍騎師寶座，的確冇咩影響，尋日佢輕輕鬆鬆又中三元，季內累積頭馬數字啱啱達100W，仲憑「嘉應高昇」贏多場G1，香港馬圈對上兩匹短途三冠王都係佢嘅坐騎，就知佢幾巴閉啦。事實上，唔好講頭馬數目，就算計實際勝出率，潘頓嘅24%亦係冠絕同儕，當然批評佢嘅人就會話，以潘一哥嘅坐騎實力，勝出率冇30%都唔好見人啦。對於呢啲咁苛刻嘅comment，筆者只能用3個字形容：「得啖笑」。同埋對批評嘅人嚟講，勝出率幾多唔係重點，最重要係佢哋買潘頓時跑出就得。

至於今季另一位喺香港表現突出嘅騎師，並唔係二哥布文，即使佢尋日靠「紅運帝王」爆大冷贏G1，但暫時只得57W，勝出率13%，始終佢今季嘅目標係贏100場，依家睇嚟機會不大。反而只係來港客串短短兩個月，同埋間唔中返嚟1日跑大賽嘅麥道朗，成績仲標青，上陣116次有25W，勝出率都有22%，低過潘頓啲啲，同埋最誇張係佢嘅累積獎金已突破1億大關，只係少過潘頓同布文，難怪唔少人都期待佢終有一日長駐香港。

如果講成就，麥道朗近年係澳洲真係炙手可熱，幾乎冇人能擋，頭馬固然多，仲要不斷贏大賽，難怪佢已將目標放喺成為喺澳洲贏一級賽最多嘅騎師，筆者亦相信只要未來幾年佢仍以澳洲為主要基地，呢個紀錄幾時打破，係指日可待。同埋佢喺近3年先後兩次成為浪琴表全球最佳騎師，呢樣嘢連潘頓都未試過，所以麥道朗嘅成就，的確唔使懷疑。

不過，如果講最近麥道朗騎香港馬嘅成績，又真係爭啲，或者應該係用唔順嚟形容。由佢策騎「浪漫勇士」喺沙特盃飲恨獲亞，不敵「青青永駐」起。對於呢場麥道朗嘅發揮，筆者唔係騎師，唔識咩好專業嘅評論，但唯一可以講嘅係冇大錯，但係咪神級演繹？就應該唔係。去到杜拜世界盃賽馬日，麥道朗就真諸事不順，結果「浪漫勇士」再輸多場。當然呢場同鞍上人演出冇咩關係，因為馬匹都係血肉之軀，攰咗交唔出應該水準，都好正常。

到咗尋日冠軍賽馬日，即使「浪漫勇士」提早抖暑避戰女皇盃，但話晒手執「遨遊氣泡」同「先見」兩匹牌面馬，以為點都可以擸返場G1，點知「先見」冇咗「浪漫勇士」喺度都係跑第2名，而「遨遊氣泡」估唔到喺冠軍一哩賽嘅命運同去年一樣，上屆又係過極都過唔到「紅運帝王」拎季軍，而今年又係過唔到後駒跑第2名，再加埋早段場次輸咗隻只得1.5倍嘅「綠野飛馳」，加埋輸咗3匹大熱門，點都唔算順啩。

如果講發揮，「綠野飛馳」似乎係跟急咗，但抽11檔又似乎冇咩辦法，但「遨遊氣泡」如果入直路後即刻騎，效果又會唔會好啲？呢啲真係唔知。只能講，現階段嘅麥道朗，有好坐騎自然交出好成績，咁係咪神級？應該仲要啲時間證明。

■山無陵