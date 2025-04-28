周末轉播英澳兩地大賽日！

S1-2南澳洲打吡大賽

尋金專家復勇要吼

嚟緊周六下午2時25分開始受注S1南澳洲打吡大賽日3場，重頭戲南澳洲打吡2500米一級賽，必要吼實「尋金專家」。此駒上年10月先贏表列賽，繼而11月再奪下維多利亞打吡，當日沿途留守在前列位置，最終以個半馬位之先摘冠，可見此匹「美式法老」子嗣跑法機動且長力十足。

「尋金專家」踏入2025年後雖然6戰只得一次第3，進度看似稍遜，但上次跑2000米G3，放頭走亦能捱到最後100米才力弱得第5名，狀態已恢復八九，今次「尋金專家」若然用回最佳跑法，戰力有望進一步提升，隨時取下服役第5捷，屆時可捧獨贏。

S2-5英國二千堅尼

遍地金上仗大勝

周六晚上8時10分開始受注S2英國二千堅尼賽馬日9場，重頭戲英國二千堅尼跑1600米直路賽，今年吸引不少3歲一哩好手，其中由高仕登及高素德訓練的「遍地金」，出道至今5戰取3冠1季，上次復出跑卡拉芬錦標，賽事被認為是英國二千堅尼前的重要熱身場合，「遍地金」大勝亞軍3個半馬位，可見此匹「皇僕」灰色子嗣戰力甚為強勁，馬主朱德望集團派多駒出擊，此駒必屬重心分子，必要重視。

至於相同綵衣的Cosimic Year，同樣是「皇僕」之子，服役跑過兩仗俱勝，上次4月復出大勝5個馬位，當然也有留意必要。