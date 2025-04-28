今期三T六寶吼潘頓布文

今次大彩池三T及六寶獎預計10元一注獨中俱可獲得200萬元。留意潘頓剛周日夥拍「嘉應高昇」改用稍留跑法也以極輕鬆姿態再贏，令馬迷見證超級短途王威力。既然潘頓氣勢強勁，今次谷草騎足9場有望數胡，三T就用潘頓坐騎「妙算奇勝」、「天下寵兒」及「魯班精神」做馬膽。

三T頭關第5場四班1800米，韓國馬事會錦標，潘頓接手廖廐連場接近的「妙算奇勝」，相信可以幫助馬匹交出更佳水準。此駒至今兩戰谷草同程全上名，今次初戴眼罩隨時擺前走，重心不作他選。配腳必吼新勝的「香港神駒」及連續兩仗上名的「盈好威楓」，尚有「爆笑」及「大將」分別排在3檔及2檔起步，同樣有助發揮，值得提防。

三T次關第6場四班1200米，「天下寵兒」潘頓剛戰初騎但際遇不佳被頂在外疊，只輸個半馬位得第5名不差，騎者不服氣再騎必胸有成竹。配腳先揀上仗入Q及排1檔的「跑得好快」，至於用黃智弘減磅的「精彩駿將」、排好檔的「快搏」以及兩連勝的「妙玲瓏」也要吼實。

三T尾關第7場三班1200米，「魯班精神」田轉谷草可以賺級數，雖然排在11檔，靠潘頓幫手攝到二疊就掂。配腳必吼4勝同程的「椒椒醒」。

$200萬六寶獎吼布文仁心星

今次六環彩編在第4場至第9場，假如各關都揀中第1名即勝出六寶獎，預期10元一注獨中可獲200萬元。除了要吼實潘頓坐騎，留意布文也手執幾匹機會分子。第4場「獵寶勤」多次跑入位置卻未勝，蔡約翰及幕後都相當恨贏，今次賽前試泥閘得第2名始再跑，戰意百分百。

第8場「仁心星」一向演出準繩，上仗首次大敗因布文感不妥收停，賽後驗出馬匹腳部輕微不妥，惟隔3日即復操，試草閘也得第2名，走勢完全對辦，確定健康無問題，田轉谷草可賺到級數，排2檔起步有利，交回水準即很大機會補中。第9場「巴閉哥」季初評84分入Q，之後卻未再上名，但現時評分已減至72分，計數有利可圖，突然轉場初跑谷草充滿變數，排5檔改用布文執韁，發揮應硬淨，提防爆冷得手。