黎昭昇達咗標！今期強陣搏唔搏？

跑完周日沙田3場G1戲碼，轉眼來到4月最後一期賽事，今季經歷過低潮期的黎昭昇馬房，早前已逐步交回成績，剛周日更憑「金創福威」摘下第16W達標畢業，現時馬季尚有兩個半月，練者肯定會保持攻勢，今次派4駒有重心出擊對象，加上黎廐今季有10W來自谷草，在急彎搏殺更具把握。「跑得好快」上仗跑獲亞軍夠勇，操足再來用王牌出擊，有權取得今季首捷。

第1場五班1650米，「千里如飛」4歲PPG相當慢熱，連同在上手馬房至今9戰未曾跑入三甲，不過隨着減分已多，現時居五班對手較弱，而且轉黎廐首戰只輸3個多馬位，再出敗後最近再往從化做工夫，試草閘稍追不差，狀態轉好隨時有力爭入前列，預期有不俗分頭，若然買三重彩及四重彩可作邊線配腳。

今次也可考慮買獨贏過關，其中列陣第6場四班1200米的「跑得好快」最值得重視。此駒上季在港第4仗已贏田草1400米，可惜之後進度徘徊，今季初跑了兩仗後更安排休賽回氣，直至3月中復出跑最短途谷草1000米得第6名不俗，賽後更獲減兩分，上仗得以落四班出賽，改戰谷草1200米追回亞軍，走勢重新見威脅。雖然「跑得好快」上仗後加回兩分，但現評60分捨難取易，今次用王牌再攻四班入Q路程，排1檔可擺前多少，有力補中。

第7場三班1200米，「領航財子」2月中跑四班1200米爆26倍冷W得手，表現令人驚喜，乃黎廐可用兵器。勝後回升三班已跑過3仗，繼續專心攻勝途反映誠意。雖然暫時未再增添進帳，但上仗追得第5名亦不差，同場亞軍「電源之駒」再出補中，反映賽績水準不俗，要提防。

第9場三班1200米，「勇霸龍」至今15戰全部跑獲獎金，堪稱忠心鐵馬，今季1月成功征服三班田草1200米，實力更進一步，惟打後4仗再攻田草未能添食，上仗便安排重返跑慣跑熟的谷草1200米，排1檔卻留得頗後，末段造22秒77追回殿軍則依然見勇，隔兩星期捲土重來，屆時只要陣上際遇稍好，又可以衝擊今季第3W。