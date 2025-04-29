細細隻要負重磅　蘇偉賢冀醒目先駒可克服！

蘇偉賢馬房現時贏得27場頭馬，表現一貫穩定，不過贏馬當然想愈多愈好啦，賢廐今季都有唔少質新子彈表現出色，其中「康樂高球」已報跑本周日(5月4)嘅二班1600米田草，此駒今季四班起步，臨近季尾已經喺二班同大家見面，進步幅度甚大。

至於賢廐仲有另一匹質素唔錯嘅質新子彈，就係明晚(4月30日)列陣第2場四班1650米嘅「醒目先駒」，此駒初出喺四班條件限制賽已展現後追能力，之後再喺跑馬地1200米亦追勢凌厲。上仗「醒目先駒」首次出戰谷草1650米，結果居中贏馬，以一匹3歲馬而言，表現當然稱職。

蘇偉賢亦非常滿意「醒目先駒」嘅表現，練者就話呢匹馬出賽頭幾場已經展示能力，而佢只係3歲，自己訓練模式都係唔想催谷太甚，自己同馬主都配合得好，好開心上場已經贏馬，而且賽後一切正常。

「醒目先駒」只係1027磅，蘇偉賢認為此駒體形細隻，上場取勝後今仗要負135磅出戰，當然希望佢有突破，但隻馬最後能否克服頂磅真係跑過先知，今次抽6檔起步，相信跑法都會同贏馬一役大致相若。練者又話，「醒目先駒」仲有成長空間，希望佢可以喺暑假後再增磅。