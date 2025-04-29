【子上談兵】 你不是真正的愛動物

每次發生意外，網上總有聲音話要取消賽馬，仲講到呢項運動十惡不赦咁，但真係無人想有意外發生。要企喺道德高地批評成件事真係好簡單，呢班人講到自己有幾咁鍾意動物，但自己又唔係食素，亦唔知現場每一個決定都係為馬匹著想。坊間亦已經有好多文章講過點解馬匹斷腳係醫唔返，但呢班「動物L」就選擇性失明，繼續批評賽馬運動，彷彿只要取消賽馬，所有問題就會迎刃而解。但現實遠比他們想像複雜。賽馬產業背後涉及大量專業人士，包括獸醫、練馬師、騎師、馬房員工等，佢哋日復一日為馬匹健康同福祉付出努力，絕對比任何鍵盤戰士更了解馬匹需要，亦更唔好希望見到任何意外發生。賽馬場上嘅每一個決定，無論係訓練、比賽定係醫療處理，都係經過深思熟慮，旨在盡可能保障馬匹安全。

當然，任何運動都會發生意外，呢個係無法完全避免嘅風險。取消賽馬聽落很簡單，但咁樣不單意味著終結一項歷史悠久嘅運動，仲會影響數以萬計從業人員生計，同埋無數馬匹飼養同護理安排。賽馬產業為馬匹提供了高質量嘅生活環境，遠超一般農場或野生環境標準。如果真係取消賽馬，呢啲馬匹未來又會係點？唔同要送佢哋去條件更差嘅地方，甚至面臨被屠宰嘅命運，就是所謂嘅「愛護動物」？

真正愛護動物，唔係企喺道德高地大放厥詞，而是理解現實複雜性。動物權益當然重要，但批評者若只顧情緒發洩，無視背後嘅專業知識同現實考量，咁「愛動物」未免太過廉價。與其一味譴責，不如多了解賽馬產業運作，支持有建設性嘅改變，比起單純「取消」口號，咁先係對馬匹同成個行業更有意義。