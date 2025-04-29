差3W！丁冠豪上演重要護級戰！

丁冠豪目前仍為爭取達標而努力，弱勢馬房一連兩季因應馬匹性能，主要選擇沙田大場爭分，時屆季尾各大倉口發力追數，難度提高，練者為及早上岸調整攻勢，避重就輕部署谷草爭功，明晚陣容中兩匹實力分子「輝煌精英」與「魯班精神」俱轉場出擊，憑本身田草級數，務必於細場突圍而出。

丁冠豪目前累積11W，8W來自田草賽事，谷草只得3W，相比起去季12W護級失敗，沙田與谷草頭馬比例11：1，跑馬地成績已稍作改善，畢竟歷來護級馬房每每專攻谷草弱組場合搶分，縱使谷戰並非丁仔強項，如今為追數寸土必爭，畢竟跑慣沙田大場馬匹，轉戰谷草始終有級數可恃，此消彼長下依然可以秤先。

丁冠豪今戰派4駒上陣，其中「輝煌精英」及「魯班精神」贏開沙田賽事，今番刻意部署轉場，頗有出擊味道。第3場「輝煌精英」季初贏完田草1200米之後，隨即轉谷出擊，當晚受制於不利檔位，加上初遇黏軟場地，際遇使然敗不作準，及後增程至一哩兼且改跑泥地，多方考驗效果都不似預期，明晚再臨谷草，上仗田草1200米快放得第4，今仗馬少場合縮程爭1000米，切勿睇小。

魯班精神上仗水準高

第7場「魯班精神」今季頗失運，10戰中有8仗排10檔或以外，劣勢下依然一再上名，剛戰田草1200米排11檔跑第3，屈居於「增強」與「健康快車」之後，而跑第4名之「營造組裝」上兩次日賽已補中，賽事水準不言而喻，雖然今仗初跑谷草又排11檔，惟由潘頓操刀有望克服劣勢，且看能否為練者帶來重要勝仗？