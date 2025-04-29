莫艾誠發生交通意外缺席1日賽事　點解網上咁大迴響？

4屆英國冠軍騎師莫艾誠雖然在港策騎時間不算長，但他返回英國後，在當地發展如魚得水，去年香港國際賽，更策「遠飛標槍」(Giavellotto)贏得2400米一級賽香港瓶。

今年英國平地馬季已經展開，莫艾誠當然想盡全力贏更多賽事，此子今年已在平地賽事贏得超過30場頭馬，昨日(4月28日)更在英國溫莎馬場起孖。不過莫艾誠曾在上周日(4月27日)缺席南圍馬場賽事。莫艾誠的經理人Gavin Horne表示，莫艾誠曾發生交通意外，但他本人無恙。根據英國賽馬會的報告，也表明莫艾誠因交通問題而未能出席南圍馬場賽事。

由於莫艾誠突然缺席1日賽事，不少網民均議論紛紛，更有人懷疑莫艾誠捲入4月27日一宗嚴重交通意外。該意外當中，一名年約20歲女子被車輛撞到，傷勢嚴重，而一名來自亨格福德的29歲男子被捕並拒絕提供樣本化驗，其後獲保釋候查，但這推測未獲得當事人證實。

莫艾誠的私人生活向來備受關注，他曾在2019年未能通過賽前酒精測試，2020年又試過因呈交的尿液樣本含有可卡因殘渣而被罰停賽3個月。如果今次莫艾誠再牽涉到交通意外事宜，相信都有排煩了。