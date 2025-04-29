廖康銘一語道破點解妙算奇勝加眼罩

周三跑馬地賽事，廖康銘將派出4駒上陣，第5場四班1800米的「妙算奇勝」，在潘頓策騎下相信會備受注視。

廖康銘今次安排「妙算奇勝」首次佩戴眼罩上陣，他說：「馬兒只是不願在馬匹之間增速上前以勁勢過終點，所以今次安排牠佩戴眼罩，希望牠更能集中。牠曾兩度在跑馬地的1800米賽事上陣，表現均出色，今次加戴眼罩且回師跑馬地，相信合發揮。而牠只是年輕賽駒，目前仍在學習階段，不過牠已證明具備贏馬的質素。」

廖康銘在港從練踏入第2季，今季截至目前已累積37場頭馬，超越他上季31場的成績，而他旗下新星「祝願」更屢有佳作，廖康銘也充滿雄心壯志，希望這匹星級賽駒於下季能更上一層樓。

廖康銘從事賽馬工作已逾30年，曾為著名練馬師甘明斯及活侯夫人效力，也曾策騎多匹星級草地佳駟操練，包括「大賽之王」、「京士頓令」「比亞路」及「繁花似錦」。現年57歲的廖康銘，從騎時曾贏得超過500場頭馬，他於2016年轉任練馬師，在悉尼設廄的他合共在澳洲4勝一級賽。

剛周日的冠軍一哩賽，廖康銘派出「祝願」角逐，是他首次在港派馬出爭一級賽。「祝願」屬陣中參賽經驗最少的一駒，但仍能跑第4名，表現不俗。廖康銘說：「我認為『祝願』已足以令我們感到自豪，牠全季演出優異，由今季第一日起牠的表現便十分穩定，牠給予我們信心可以在下一季再創佳績。」

廖康銘放眼今年12月的國際賽，部署「祝願」進軍香港一哩錦標，而經過今季4捷後，「祝願」現已休賽。廖康銘說：「回想起牠今季首仗直領到底贏馬，至今仍記憶猶新。下季我們會將目標放在香港一哩錦標，也會部署再次出爭冠軍一哩賽。」