【張基焦點】極速之子轉場突圍

姚本輝最近頻頻有進帳，可惜剛周日鎮倉寶「遨遊氣泡」飲恨未能為馬房延長連勝勢頭，而在周三谷戰姚廐不乏實力馬，「極速之子」回師草地賽，應有不同發揮。另外，「同樣美麗」即使初跑谷草，但增程不乏根據，提防殺個措手不及。「三江飛輪」轉馬房後演出穩定，戰意鮮明。「中環精英」有卡士，孭輕磅轉跑谷草亦屬有利條件，值得重視。

第1場五班1650米，「極速之子」今季曾贏田草1400米，證明有遮擋下會跑得比較好，之後狀態回落，曾因食欲不振退出，出賽亦乏表現，最近卻漸漸回勇，近兩次跑不合腳法的泥地，前仗1800米中段發力散晒，上仗用董明朗跑一哩卻可留到包尾兼有追勁，難怪今次原班人馬出擊，轉爭谷草屬正面部署，抽1檔易搵遮擋，有冷味。

第8場三班1650米，「同樣美麗」一直未交代，轉場初跑谷草不用擔心戰意，況且年紀漸長增程未必不合跑，曾於1800米的香港經典盃放頭得第5名，亦在香港經典一哩賽只輸3馬位，目前評分比當時低，轉跑一哩變身不奇。

第5場四班1800米，韓國馬事會錦標， 「三江飛輪」轉投葉廐後狀態已操起，上仗出閘慢失位，轉彎兜大圈亦追至殿軍，反映已到位，復課繼續有進展，改用更熟手的希威森，坐位望贏。

第9場三班1200米，「中環精英」已證明是正宗1200米馬，田草一再有表現，今次轉場負輕磅賺級數，今季曾於谷草1000米跑近，證明轉急彎可應付，配合2檔優勢，預計臨場會落飛，要捧。