【進階選項】跑得好快1檔穩陣

人生總有高低潮，以比賽為首要的賽馬亦然，騎練贏輸除坐騎實力外，手風旺弱這非科學一環亦是關鍵。來自新西蘭的黎昭昇初期開倉已備受寄望，由於年輕加上海外功績佳，不少人認為他或許會更勝過鄉里蘇保羅，但近季成績下跌，或多或少與馬房人事調動、部署手法有關，其實倉內如「耀寶駒」、「勝意」及「勇霸龍」等表現持續穩定相信亦落過不少工夫。

近期黎廐成績回穩，今期亦有食胡籌碼，第6場「跑得好快」出自前墨爾本盃冠軍父系「繁花似錦」，賽績上亦在1400米贏馬兼在一哩上名。不過經常指出，季尾階段四班拆組水準較弱，尤其是1200米，比起進軍一哩難度大幅減少。前仗小休復出跑1000米嫌短追近，上場轉跑四班多跑200米，若非跑道大利前置被「北地烈馬」走甩已可重開勝門。今次再爭谷草同程且又抽到黃金1檔，機會難逢。

蔡約翰不愧為冠軍大師，連「紅運帝王」亦可捧走冠軍一哩賽，估計倉內能出賽馬匹大部分狀態均在戰鬥水準，第2場「精算謀略」5歲馬輾轉間重返四班，一向以季尾表現最佳，因為有變化地之助，近日曾有雨預計場地不會太乾快，上場三班谷草一哩直路上意外多多，末段更勒避未能力策至終點。賽前試泥閘雖然大敗名次較後，記得以往亦試過類似情況，到實戰時又會不同，上周後備未能補入，多幾天操練更妙，只要早段不太脫節，憑其後勁有力殺敵。