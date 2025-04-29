【獨門秘技】沈集成潘頓合作「精神」

沈集成與潘頓今季合作20次，元旦前14戰得6冠1亞1季，勝出率高達42％，但今年合作6次只得1冠，2月5日合作「智取神駒」後，更接近兩個月未有交收，前周三谷戰合作「勇威神駒」及「奇異果」皆半冷邊線分子落敗，今次又有「怡昌精神」及「連連幸運」，睇部署搏殺格。

第4場「怡昌精神」今季首6戰全跑谷草短途，取1勝4位，近仗未能保持，經常抽外檔留太後兼遇不利形勢，再加上負135頂磅都有影響，但其實落敗末段都追一段，此類馬復遇有利形勢自可回復水準，今仗132磅為近7仗最輕一次，排7檔而同場有快馬「上校」及「辣得金」，估計可居中形勢不會太差，坐位望贏可做到。

第9場「連連幸運」唯一勝仗跑谷草1200米，近兩仗谷草1000米前後試準，目標應早已鎖在今仗。

另外第1場沈廐「領創動力」季初四班谷一哩連續3仗上名，眨眼今仗已落五班跑，季中小休後已熱身兩仗，出王牌換艾道拿，都係馬房今日出擊目標。■西門獨

西門獨Q過關

第4場1怡昌精神

拖 2廚神3樂加福7辣得金

第9場2連連幸運

拖 1鈦易搵5勇霸龍6金匯昇昇