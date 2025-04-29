【三重彩地帶】一再眷顧絕不「兒」嬉

第5場四班1800米，韓國馬事會錦標，形勢頗亂宜複式下注，「盈好威楓」及「神駒馬靈」轉跑谷草後穩定性勝前，均屬正路之選。「妙算奇勝」一再在同程造出高難度入位，能力肯定，上場田草熱倒輸際遇，返回谷草換潘頓點會袖手旁觀。「三江飛輪」久沉後近場走勢漸有睇頭，用番贏馬拍檔希威森也有攻堅意。「波爾多」季尾馬多跑下開始上力，廐侶「精算謀略」讓路留守一哩，睇部署想在首本1800米郁手。

第6場四班1200米，「天下寵兒」之前田草連場入位，上仗轉谷初配潘頓成焦點，跑第5輸乘半不過不失，仄準還是技止於此？然而，一哥肯再騎而埋門親試，上場賽前操練卻未有沾手，積極程度明顯不同。潘頓策13駒跑4至6名，翌仗再騎而路程不變獲5W2P，值得畀多次機會「天下寵兒」。

「精彩駿將」季中復出後3戰俱近而未勝，復課從草閘掄元，下定決心操弗再來。「跑得好快」上場不敵賺了形勢的「北地烈馬」，亞軍並不失禮，今次有運又排1檔不會退縮。「鄉村樂韻」回升四班後連場跑3至5名，能力止於伺機而動。「運來勇士」上月尾曾停課，但月中贏從泥閘走勢無不妥，田泰安最合拍，值得信賴。■海東