【耀眼精選】包裝創新捲土重來

第8場三班1650米，有5駒曾響月初總場次579同班同程對壘過，包括頭馬「非凡豪傑」、當晚失驚無神爆大冷T腳嘅「至高心得」，同埋跑5、6、8名嘅「包裝創新」、「久久為攻」同「駟跑得」。今次再遇相信「非凡豪傑」會係較受注目一駒，呢匹馬上仗贏來大把在手，不過當晚內欄場地似乎較着數，早段攞到條欄做扶手棍嘅5匹馬，最終有4匹走入前4。貼欄放頭嘅「大學生」造一個正常偏快步速捱番一席第4；「至高心得」走貼欄第三疊，慳力下直路只跑贏「大學生」就已足夠上名。至於贏馬嘅「非凡豪傑」，排1檔全程有「大學生」幫手破風，賺完場地再賺步速，形勢夢幻，放響今場仍然係機會馬之一，但捧得太熱變得不值。

結合場地因素、步速及沿途際遇，響579場跑第5名嘅「包裝創新」其實相當驚喜，呢匹馬當晚可謂意外重重，出閘比外側馬碰撞因而略失位，跑到近1100米處要勒避Cut入二疊嘅「寶成智星」後蹄，呢一勒冇咗近一個馬位，仲要upset咗匹馬，搞到對面直路大半程搶口浪費氣力，響種種不利因素下，返嚟輸不足3個馬位跑第5，實際演出比紙上成績好，今仗再爭谷草同程，若因排11檔換來合理賠率值得一博。