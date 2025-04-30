【分秒在握】主動夠韌要攞威

眾所周知，姚本輝一向甚為支持新到埗騎師，而季內同期的雷霆救兵奧爾民及金誠剛，開齋馬都係由練者提供，今次姚本輝將機會分子「盈好威楓」交予奧爾民手，相信必會用心演繹。

奧爾民由於客串期早早就打開勝門，因此獲延長牌照至季尾，而騎者亦不諱言，希望長期在港策騎，事實上奧爾民在港首兩匹頭馬「輕功猛男」及「全神貫注」皆為姚廐馬，因此今次得以接手「盈好威楓」，必會全力拚搏。

「盈好威楓」來港前在澳洲跑了兩次，首戰在膠沙地1400米跑第2輸0.1個馬位，之後轉戰草地跑1600米，在軟地過招贏個多馬位，換言之馬匹在偏軟場地過招，威力肯定有增冇減。亦因此，馬匹在港首3次上陣，悉數跑田草表現都平平，反而近兩仗轉爭谷草，場地相對較軟之下，馬匹即能接連上名，今次再爭谷草，當然不能小覷。

其實「盈好威楓」上仗出爭谷草一哩，賽事步速相當之快，首1250米造1分14秒8，比標準時間快了足足1秒3，在這樣的情況下，跟前自然冇着數，但「盈好威楓」孭住135頂磅排10檔，搶前望空走二疊跟第2位下，入直路竟猶有餘勁頂回第3名，表現可以話絕對有驚喜。今次同場快馬不多，此駒跟前應可佔到形勢之利。

■長風

第5場 2盈好威楓 3爆笑

4獎星 9神駒馬靈