【場地點樣】4月壓軸谷草夜賽掛牌好至快

大戰過後，轉眼又到今晚夜賽，分屬4月分壓軸一戰，是夜跑馬地馬場續有9場草地賽事，以最窄欄位C+3欄位進行競逐，頭場開跑時間為晚上6時40分。就今晨場地預測掛牌「好至快地」，度地儀指式為2.70。

天氣穩定，估計今晚場地會愈跑愈快，無奈草地狀況以為偏差情況趨向穩定之際，近兩期賽事，直路偏差情況又再出現，外疊場地大利馬匹後上衝刺，相信馬匹免受擠碰，今晚在最窄欄位競逐下，彎位外疊馬匹寧願蝕得起，揀定外疊長驅直進，應該成為今晚典型賽事模式。

谷草C+3欄夜賽，今季舉行過5次，較特別4月之內舉行過兩次，今晚以外，月初4月2日舉行過一次，在泥地夜賽輪空一期保養之後，草地情況理想，直路既無內外疊嚴重偏差情況，相對之下，本月分夜賽跑足，到今晚4月壓軸一次夜賽，難免會有耗損。

既然偏差情況未明，惟有向擅於C+3欄騎師埋手，今季潘頓比起上季成績更進一步，暫以11W排頭位，C+3欄唯一贏過雙位數之騎師，上期亦有頭馬「唯美主義」，夫卜固然屬重心之選，值得留意澳洲幫騎師，如布文、艾道拿甚至初到貴境奧爾文，C+3欄表現相當好，而且各人俱曾克服不利大外檔贏馬，一於以此路人馬，作為今晚捧場指標。