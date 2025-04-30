衝擊皇家雅士谷　里見夢境榜上有名

每年6月歐洲馬壇盛事，一連五日英國皇家雅士谷賽期，日前就公布咗各項國際一級賽首輪報名馬匹名單，除咗本土同埋歐洲鄰近國家之外，其他海外國家報名馬匹，澳洲賽駒「飛雀」上周末於羅拔桑士達錦標表現雖一般，練馬師戴亨利決定，皇家雅士谷之行照舊，將會力爭衞冕英皇查理斯三世錦標(前身：皇席錦標)，而另一路備受關注之東瀛兵團，共有6駒報名其中，最矚目當然係剛來港出戰主席短途獎嘅「里見夢境」榜上有名。

响今屆皇家雅士谷賽期報名名單之中，東瀛兵團有6駒報名，包括阿聯酋打吡跑第4「永如新」(Shin Forever)，與同主馬Shin Believe報名聖詹姆士皇宮錦標，「大信雙魚」(Daishin Pisces)報名雅士谷金盃，其餘有3駒報名於壓軸賽事女皇伊利沙伯二世禧年錦標，分別為「加市冠冕」、Ecoro Gaia與「里見夢境」。6匹報名馬之中，有5駒隸屬森秀行旗下，只有後駒出自堀宣行麾下。

「里見夢境」剛於主席短途獎，不敵短途世一「嘉應高昇」屈居亞席，已被視為老二級數，足以放眼海外挑戰任何短途佳駟，加上日本短途賽駒發展受局限，遠征香港之後，下半年首項G1目標，已經係9月28日舉行嘅短途馬錦標，因此「里見夢境」部署今夏遠征英國，成數相當高。