藍營法國不設主帥　貝知仁今季有運行

高多芬近年於英法兩地陣營，都有主帥制度，由於合作多年巴米高，約滿轉換新環境，轉投已故阿加汗旗下，藍營除了維持英國方面，仍以布宜學為主帥之外，法國方面集團代言人Louise Bénard已表明，將不設主帥制度，用人方面將會由旗下練馬師有自主權。

高多芬陣營目前於法國馬圈之中，主力合作開之練馬師，都係由掌舵人模罕默酋長欽點，包費伯華、潘濤以兩大名牌為首嘅練馬師陣，當中又以費伯華養馬數量最多，隨着高多芬不設主帥制度下，早前曾來港客串嘅貝知仁，近兩季已經成為費伯華得力愛將，顯然成為最大得益者，日後將有更多機會替高多芬效力。

剛於星期一尚蒂伊賽事，貝知仁於3歲雌馬賽中為藍營建功，夥拍初出馬女Whataboutism勝出該場賽事。原本早前由佢接手即勝嘅「天馬道」(Timado)，計劃由佢出戰下月舉行嘅法國二千堅尼，無奈馬匹健康問題暫已停操，不過貝知仁今季唔為藍營出戰大賽機會，仲有另一匹今季由佢兩戰全勝嘅Cualificar，人馬跑多一場三級賽之後，將會鎖定法國打吡為目標。