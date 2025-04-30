南澳洲打吡大賽　維省人馬控制大局

維省人馬近年於南澳洲打吡大賽戰績驕人。

周末越洋轉播賽，日間戲碼將會係萬富圍馬場舉行南澳洲打吡大賽日3場賽事，首場定於下午1時17分開跑，而重頭戲南澳洲打吡大賽排位，已經公布，將會有16駒參戰，而且吸引咗唔少維省方面嘅騎練同馬匹參戰。

以呢場總獎金為100萬澳元嘅賽事，雖然奬金遠遠比唔上維省同悉尼嘅同級別賽事，但亦吸引到一批未能達到頂流級數嘅3歲新星，出戰呢場級數較次嘅打吡大賽，維省馬匹唔單止實力秤先，即使配搭方面，只有幾位於南澳洲打躉嘅前列騎師，可以有份跑，其餘都係來自維省嘅高手，包括咗薛凱華、苗康文與苗傑美兩夫婦、施德瀚及考菲等都會出戰今屆賽事。

翻查南澳洲打吡近年往績，維省騎師可以講係戰績彪炳，對上5屆清一色都係維省騎師奪標，除去年新鮮熱辣就由苗傑美夥拍「可兒艷陽」(Coco Sun)贏馬奪標，仲有易威廉、薛凱華同埋贏過兩屆嘅艾寧(John Allen)。

講番艾寧呢位響維省發展嘅愛爾蘭籍騎師，同南澳洲打吡大賽相當有緣，過去10年贏過4屆賽事，今年又抽到支好籌，剛於本月初考菲爾德勝出表列賽嘅坐騎Statuario，被當地博彩公司定為今場大熱門，奪標機會備受看好。