馬不停蹄　莫雷拉首度衝擊肯塔基打吡

莫雷拉剛於周日香港露面，跑完冠軍賽馬日之後，行色匆匆賽後飛咗去美國，昨日朝早已經露面邱吉爾園馬場晨課，為參戰今屆肯塔基打吡之日本賽駒Luxor Cafe親自考驗，於泥地跑道上進行1000米快跳。

今屆肯塔基打吡，20匹參戰馬已經塵埃落定，繼去年「青春永駐」於肯塔基打吡3駒影相飲恨得季，東瀛兵團今年捲土重來，阿聯酋打吡奪冠嘅「喜飆速」（Admire Daytona）將會續配李慕華出戰，而由堀宣行訓練嘅Luxor Cafe，就由雷神義助一把，Luxor Cafe更加被視為今屆賽事爭標熱門分子。

早於2013年雷神就曾響美國短暫客串，跑過17仗取得2勝，主要為練馬師華特(Wesley Ward)效力，贏過頭馬外，亦為其訓練之Judy The Beauty，於科爾德（Calder）馬場上演的一級賽Princess Rooney Handicap跑獲亞軍。今年夥拍日本賽駒Luxor Cafe衝擊美國經典賽事，雷神亦話要好好把握黃金機會，呢場賽事，更加會遇上曾經響香港策騎嘅老友李寶利，所騎Jornalism成為今屆賽事嘅擂台躉。

睇吓兩位曾經響香港發展嘅頂級騎師，邊一位可以響今屆肯塔基打吡脫頴而出，而雷神可以講係馬不停蹄，星期六美國跑完馬之後，隨即又要兼程趕返巴西，為星期日卡拉夫馬場(Gavea)舉行嘅G1聖保羅大賽(Grande Premio Sao Paulo)披甲。