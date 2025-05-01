【賽後報告】樂加福被收停　潘頓多駒熱倒問話

是晚賽後報告撮要：

第1場：「加州活力」抵達起步點後被發現口內有血，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。被查詢有關他於早段「競駿天下」的騎法，以及是否有機會作出更大努力讓此駒保持居於「英雄本色」內側時，見習騎師黃智弘表示，他獲指示讓坐騎跟前競跑。他說，坐騎於早段居於「英雄本色」內側，當時他不願過度催策坐騎，因為坐騎是匹飄口馬，假如他被迫修正坐騎，將導致坐騎對他的催策反應過度。他說，他因而於早段以不偏不倚的方式策騎坐騎，其後於趨近1200米處時讓「英雄本色」超越坐騎。

被查詢時，潘頓表示，他獲指示將「馬特峰」置於中間位置以努力取得遮擋。他說，坐騎在「競駿天下」於早段收慢避開「英雄本色」之際開始搶口，因而勒避「競駿天下」。他又說，坐騎於中段沿途持續搶口，他因而於接近800米處時將坐騎向外移出以開始上前及望空。他進一步表示，坐騎因而在直路上未能追前。練馬師蘇偉賢確認策騎指示，並表示他發出有關指示以嘗試讓此駒有機會於末段以勁勢衝刺。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

楊明綸（「無敵精英」）被裁定一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於過了300處後，他在坐騎尚未帶離「極速之子」下將坐騎向外移出，「極速之子」因而起初被帶向外跑，其後向外移出避開「無敵精英」，導致「紅鬃烈馬」被帶向外跑，失去應有的跑線，同時迫使「英雄本色」被帶向外跑，失去應有的跑線，跟隨「英雄本色」的「碧海藍天」因而須勒避，也導致「金德義」在「碧海藍天」與「馬特峰」之間未能望空之際須勒避。小組判罰楊明綸於5月18日星期日沙田賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定楊明綸的不小心策騎程度屬第1級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的良好策騎出賽紀錄。

董明朗（「極速之子」）被裁定一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣他的坐騎於過了300米處後被「無敵精英」帶向外跑，其後他容許坐騎在受催策時向外斜跑，導致「紅鬃烈馬」被帶向外跑，失去應有的跑線，同時迫使「英雄本色」被帶向外跑，失去應有的跑線，導致「碧海藍天」須勒避「英雄本色」，也造成「金德義」在「碧海藍天」與「馬特峰」之間未能望空之際須勒避。小組判罰董明朗由5月21日星期三開始停賽，直至5月26日星期一才可再次出賽（2個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定董明朗的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的良好策騎出賽紀錄。

第3場：「小霸王」蔡明紹於跑過200米處時跌掉馬鞭。

第4場：賽後，潘頓報告，「怡昌精神」於末段衝刺僅屬一般，他在直路上對坐騎的動作有些疑慮。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。「樂加福」接近800米處時在左前腿受傷之際有不妥，被收停。

第5場：「三江飛輪」300米處至150米處之間難以望空。

第7場：「凱旋時光」抵達跑馬地馬場後被發現患有皮膚病，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒不適宜出賽，小組遂按照獸醫意見著令此駒退出此賽。「魯班精神」抵達起步點後更換繫舌帶。賽後，潘頓表示，首次在跑馬地上陣的坐騎須在沒有遮擋下走外疊，因而未能適應在跑馬地的跑道上作賽。賽後被發現失去右後蹄的蹄鐵。

董明朗（「金發盛世」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣他於起步後不久容許坐騎在尚未帶離「輕功猛男」下向內斜跑，導致「輕功猛男」須勒避。小組判罰董明朗由6月11日星期三開始停賽，直至6月15日星期日才可再次出賽（2個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定董明朗的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的良好策騎出賽紀錄。

第8場：賽後，布文表示，「仁心星」能夠輕鬆領放，但直路上對催策毫無反應。

第9場：賽後，潘頓表示，「連連幸運」於早段及中段走外疊之際搶口。他說，坐騎因而在直路上對催策毫無反應及墮退。賽後，艾兆禮表示，「金匯昇昇」在居於其他馬匹內側並靠近內欄之際走勢欠順。他又說，坐騎在直路上對催策反應欠強勁。