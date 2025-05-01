白禮頓球星名下愛駒　進軍今屆英國二千堅尼

本周末新市場舉行英國二千堅尼，有份出戰嘅「海鷗十一」(Seagulls Eleven)，馬主原來又係同英國球圈人士有關，團體Two Plus Three Two Plus Four以「海鷗」命名，正正同英超球隊中，以「海鷗」做會徽嘅白禮頓球隊有關，而團體名字2＋3 2＋4，總數正係代表11位白禮頓新舊球星，其中老大哥占士米拿與韋碧克，更係呢個團體主理人。

講番呢匹「海鷗十一」，練馬師彭曉高分屬奧雲嘅御用練馬師，正因為奧雲嘅關係，有唔少球星養馬，都會交由佢打理，而占士米拿近年已都係圈內賽馬發燒友，昔日仲喺利物浦嘅時候，就同阿諾、羅拔臣等隊友以團體名義，疫情期間養過匹「創意先生」(Mr. McCann)成績亦唔差，如今轉會白禮頓，繼續過其馬主癮，依家名下馬匹可以出戰經典大賽，當然係難得機會。

雖然「海歐十一」上季後期表現唔算亮麗，但本土跑過兩場一級賽，分獲季殿，及後轉戰美國育馬者盃兩歲草地大賽，12駒賽事只以第10名過終點，由於曾經於一級賽有過接近表現，今場卜定由馬昆出戰，騎者過往亦與「創意先生」合作並且贏馬，沿用此配搭自然期望重溫好夢，睇吓休息過後，質新馬響鬥進度情況下，可唔可以喺今場經典賽事之中交出好成績。