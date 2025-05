白禮頓球星名下愛駒　進軍今屆英國二千堅尼

本周末新市場舉行英國二千堅尼,有份出戰嘅「海鷗十一」(Seagulls Eleven),馬主原來又係同英國球圈人士有關,團體Two Plus Three Two Plus Four以「海鷗」命名,正正同英超球隊中,以「海鷗」做會徽嘅白禮頓球隊有關,而團體名字2+3 2+4,總數正係代表11位白禮頓新舊球星,其中老大哥占士米拿與韋碧克,更係呢個團體主理人。

講番呢匹「海鷗十一」,練馬師彭曉高分屬奧雲嘅御用練馬師,正因為奧雲嘅關係,有唔少球星養馬,都會交由佢打理,而占士米拿近年已都係圈內賽馬發燒友,昔日仲喺利物浦嘅時候,就同阿諾、羅拔臣等隊友以團體名義,疫情期間養過匹「創意先生」(Mr. McCann)成績亦唔差,如今轉會白禮頓,繼續過其馬主癮,依家名下馬匹可以出戰經典大賽,當然係難得機會。

雖然「海歐十一」上季後期表現唔算亮麗,但本土跑過兩場一級賽,分獲季殿,及後轉戰美國育馬者盃兩歲草地大賽,12駒賽事只以第10名過終點,由於曾經於一級賽有過接近表現,今場卜定由馬昆出戰,騎者過往亦與「創意先生」合作並且贏馬,沿用此配搭自然期望重溫好夢,睇吓休息過後,質新馬響鬥進度情況下,可唔可以喺今場經典賽事之中交出好成績。