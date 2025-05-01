完成鎖骨接駁手術　杜俊誠寄望皇家雅士谷復出

英國馬季開鑼未幾，貴為Wathnan賽馬集團主帥嘅杜俊誠，早前於本月18日湛士福城賽事，策騎Forever Proud於直路發生墮馬意外，導致鎖骨骨裂，而經過專家提供意見，上星期四已經鑲螺絲進行接駁，杜俊誠對外公布手術相當順利，暫時估計起碼需要休息4個禮拜。

杜俊誠表示現階段最重要當然係爭取時間休息，不過英國馬季展開，G1賽事亦會喺呢個周末嘅英國二千堅尼揭開戰幔，自己缺陣對於Wathnan賽馬集團當然有直接影響，雖然佢並無為自己復出定下任何時間，其實自己亦都心裏有數，希望傷愈後能夠趕及6月中皇家雅士谷賽期復出，當然愈早復出愈好，能夠趕埋6月初舉行嘅英國打吡賽期，就最理想不過。

由於佢嘅缺陣，Wathnan賽馬集團現階段會將佢嘅騎務，英國就由布宜學暫代，而巴米高就會負責法國方面，正如上周日法國舉行季內首項一級賽根利錦標，集團麾下Map Of Stars由巴米高做替工，結果以頸位不敵冠軍「同工之妙」(Sosie)。如今杜俊誠盡量利用5月檔期徹底保持靜養，期望傷勢進展理想，趕及於皇家雅士谷賽期上陣，畢竟去季以Wathnan賽馬集團主帥身份出戰表現出色，合共勝出4項分級賽，對於今屆賽事，當然抱有一定憧憬。