爭告東尼獎有暗湧　火車潘要夠威猛

今季手風甚順的潘明輝(Matthew)，陣上表現穩定，現時更是贏馬最多的本地騎師，而他也直言，希望今季可首度衝擊告東尼獎。不過，每個人也有淡靜時期，現時贏了29W的Matthew，原來對上一場頭馬已是3月30日贏1600米二級賽主席錦標的「直線力山」，換言之Matthew在整個4月未有頭馬進帳。

雖然1個月的小悶局，阻止不了火車潘近期繼續爭取支持，不過原來另一Matthew蔡明紹，不經不覺已經贏25場頭馬，慢慢追近火車潘，所以火車現時要爭告東尼獎確實有暗湧。今期沙田日賽，適逢蔡明紹停賽，以火車今期坐騎牌面，絕對有權為其打破悶局。

第3場四班1200米，容廐「嘉應勇士」之前一直屢拚未逞，結果上仗以頭位輕勝，體弱馬不擅勤拚，容天鵬刻意安排此駒休至今期才復出，今仗與不少新馬對疊，若然這批新馬未能交出水準，隨時有利此駒再下一城。

第6場四班1600米，從澳門運來香港繼續服役的「開心宇宙」上仗首次在沙田一哩出戰，結果即跑入第2，此駒在港狀態愈跑愈好，一連兩仗已跑入亞軍，今次再戰同程當然謀求補中。

第10場三班2000米，「勁大威猛」上場首次增程至2000米即刻贏馬，練者當然乘勝追擊，今仗繼續安排「勁大威猛」跑同程，升三班負輕磅有權以下犯上。