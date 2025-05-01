【蹄聲妙影】打鐵要趁熱　煞科日搵謝霆鋒？

最近呢幾日，「謝霆鋒進化演唱會」持續被洗版，成為城中熱話，就連散場後歌迷耳猶未盡，喺搭港鐵同巴士途中，齊齊來個Encore大合唱《活着Viva》、《無聲妨有聲》同《玉蝴蝶》等膾炙人口名曲，好耐冇見過一個咁大迴響嘅演唱會，東星早幾日搭巴士聽到小學生都識唱《玉蝴蝶》，極之後悔冇買飛入場睇，但演唱會嗰幾日撞正冠軍賽馬日檔期，都未必有精力去睇。

其實，霆鋒與馬圈都有着一絲關係，事關佢老竇謝家鈺（謝賢原名）以前2001至2003年期間，養過一匹馬叫「遊戲人生」，當時由告東尼訓練，仲贏過2W，總獎金愈141萬港元，表現絕不失禮，但礙於當時馬主仍未獲准帶同小朋友入馬場，所以童年時嘅霆鋒錯過影頭馬相嘅機會。

此外，其實成咗年嘅霆鋒喺2008年馬季煞科日，跟隨英皇集團入場做過表演嘉賓，不過當時人才輩出，霆鋒仍屬初生之犢光芒未盡現。事隔17年，仲有2個半月馬季又煞科，假如搵到萬千寵愛在一身嘅霆鋒再做煞科日表演嘉賓，場內氣氛誓必高漲，睇吓馬會識唔識得打鐵趁熱吧！

初步提供:

第五場(2)跨境寶馬+(8)七彩雲珠

第九場(4)勁沙塵+(5)一定超

連贏及位置Q過關 二串三共8注

■東星