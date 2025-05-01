【賽馬以外】從自由島事件看賽馬運動

究竟是筆者冷血？抑或私人的社交平台平時並不關注太多賽馬消息？最初真的不知道日本三冠馬后「自由島」不幸離世，於網上引起牽涉大波，除了日本國駐香港總領事館於社交平台撰文悼念「自由島」外，於其餘社交平台均牽起極大討論，例如用如此方式了結「自由島」的生命是否人道，是否沒有其他救治方法？然後就是一眾愛護動物的人士，認為賽馬運動應否存在等問題，各人有各人說法，筆者絕對冇諗過，原來最能引起大家對賽馬的關注，竟然因為一件悲劇……，真的好無奈。

不用利申。筆者作為馬圈一分子，是賽馬運動上的既得利益者，因此如果愛護動物人士指責筆者是基於個人利益，罔顧馬匹福祉是支持賽馬運動，確實無從反駁的。因為，即使在馬圈中，筆者認識不少馬主、練馬師及騎師，都是愛馬之人，對競賽馬的關懷亦遠超個人利益，而當馬匹完成競賽生涯，亦會送牠們於外國牧場頤養天年。只是筆者始終冇忘記練馬師吳定強喺退休後接受一個訪問中提過一句話，意思類似係「如果你係鍾意馬，就唔會畀佢哋賽馬。」強哥佢提到純種馬係用嚟跑，咁為咗爭勝，食料上要催谷，對馬匹腸胃構成壓力，同埋每跑完一仗，都有一定程度勞損，因此係愛護動物人士心目中，為咗令馬匹有更好生活，是否應該有賽馬？的確唔係冇得討論。至於馬匹競賽中出現斷腳，又如果處理？網上已有獸醫提供專業知識，筆者要強調並非不醫治，業內人士也是從馬匹福祉角度出發的。

只係去到道德層面。筆者反而想討論嘅係，動物對人類究竟有何意義？先從語言、字義嚟講，寵物、動物、野獸3個詞語，你們會想起什麼？寵物，主要係用嚟陪伴人嘅動物，例子如貓、狗，咁動物就可以用嚟形容協助人類工作嘅生物，如耕田嘅牛，以前負責拉車嘅馬，又或用嚟供人類食用嘅生物，咁野獸就可以係一啲係野生環境，有機會襲擊人類嘅動物，如老虎、獅子。

首先，喺愛護動物人士嘅立場上，基本上應該係一位素食者，因為佢哋唔會接受以動物作為食物。如果有睇過澳洲哲學家，並提倡動物解放運動嘅彼得·辛格(Peter Singer)嘅著作，人類係搵唔到點解唔素食嘅理由，筆者亦睇過佢寫嘅《真實世界的倫理課》，被完全他說服，只是知道不代表能夠實踐，筆者始終未能改變習慣，成為一位素食者。至於能否視動物為工具？協助人類耕種或運輸？筆者也想多聽一些愛護動物人士的想法。

另外，究竟飼養寵物，與養一匹競賽馬，意義上又何不同。筆者明白，養馬並非易事，尤其是在香港，屬身份地位象徵，反而養貓貓狗狗，則較為平常，尤其於香港這個出生率偏低的地方，更多人飼養寵物。但如果要講純種馬的歷史，其實係一種為賽馬刻意培育出嚟馬匹品種，同以前拉車嘅馬，以前打仗嘅用戰馬唔同。即係話純種馬某程度上，係為咗賽馬為生，而係倫理角度上是否合理，當然可討論。只是若然如此，又應該如何看待寵物？筆者對領養流浪貓、流浪狗的行為，絕對值得讚賞，是愛護動物的行為。但先唔好講有部分人刻意配出某種貓、狗的品種，讓人類飼養，而是養寵物這種行為，又是否將人類意志強加於寵物身上，讓牠們陪伴自己？如果刻意培育純種馬的行為或要受到道德上的譴責，那麼養寵物這行為又應該如何看待？

至於賽馬牽涉很多人的生計，君不見最近先後有澳門、新加坡先後取消賽馬活動，兩地也有不少人是靠賽馬搵食，但只是當政策有變，或者當地有其他需要，亦會取消無誤。只是筆者不用說香港了，澳洲、英國、法國、新西蘭甚至日本，都是主要的賽馬地區，賽馬牽涉並非只有騎師、練馬師、馬主、博彩活動、稅收等，更有配種事業、馬匹拍賣會、馬匹前期訓練等等，當中牽涉的人與事，或對一個地區的經濟有幾大影響？愛護動物，不會有人反對，善待動物，更屬應有之義。只是面對道德困境，又當如何處理？就如若然你見到有一匹馬，突然向住一位小朋友的方向狂衝埋去，影響小朋友的安危，而你身上有一支槍，你會作出什麼決定？又或者大家是否記得，若然在鬧市中出現野豬時，又是如何處理？就今次「自由島」事件，筆者對引起這麼大的迥響，真的感到意外，只是當中帶來的討論，是否令大家更加愛護動物？抑或只是追求流量，才作出泛泛之談？更值得深思。

■山無陵