今期三T六寶一注中派200萬

周日沙田跑11場，頭場上演新馬賽1000米。三T及六寶獎預計10元一注獨中俱可獲得200萬元。三T編在第5場至第7場，呂健威在頭兩關俱有馬列陣，頭關「雙星報喜」操足而次關「威武年代」上仗獲亞見勇，俱可做膽。尾關可吼希斯與潘頓聯手的「紫荊拼搏」。

第5場三班1200米，呂廐外地一出即勝的「雙星報喜」在港8度試閘包括前次得第1，早熟速高操足必全力搶攻，加上對手只有9匹，有力跑入三甲。配腳必揀質素高的「跨境寶馬」、前速飛快的「連連有盈」。

第6場四班1600米，「威武年代」近4戰共取1冠2亞，演出準繩，同父馬「我做到」等多具一哩長力，「威武年代」增程初跑一哩應適合。配腳留意季內6度上名的「準輝煌」、近兩仗俱得第2名的「開心宇宙」、剛初跑田草1600米撲近的「火焰閃爍」。

第7場四班1400米，希廐「紫荊拼搏」今季出道跑過3仗已兩度上名，今次召來潘頓操刀誓要開齋。配腳吼伍廐續配黃智弘減7磅的「飛越星空」、兩戰先季後冠的「紅衣醒目」、由泥地重返草地的「多彩多姿」，以及上仗跑近獲殿軍的「銳一」。

$200萬六寶獎信泰泰精神

六寶獎今期一注獨中可獲200萬元，頭兩關第6場及第7場「威武年代」與「紫荊拼搏」可優先考慮，第8場G3皇太后紀念盃2400米，東廐「錶之五知」及「當年情」級數最高，刻意不跑女皇盃而留力攻此賽，憑級數及充沛長力可一併考慮。

第9場四班1400米，「一定超」上仗在田草1200米後上奪亞軍，增程計好數。「泰泰精神」連場有上佳走勢，蔡廐質新馬愈戰愈勇，有力再次攻下四班。

第10場「共享富裕」上周日配莫雷拉贏得輕鬆，趁弗再臨配布文排2檔，條件極佳，有力打疊贏。「安可」4歲馬潛力高，同程2000米已贏過，長途實力雄厚。

第11場「神馳」近4戰3勝氣勢如虹，已證明孭重磅也能克服，級數優於對手。「膨才」1200米3連勝後改攻1400米，近兩次都輸不足一馬位，潘頓再騎信得過。