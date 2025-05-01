周末雙料娛樂　捧塑像逸態大展開

今周六先受注南澳洲打吡大賽日3場，頭場於下午1時17分開跑。其中主題賽S1-3南澳洲打吡2500米一級賽，上期已介紹過狀態回起的「尋金專家」，不過此駒今次在外檔18檔起步，反而主要對手「塑像逸態」則抽到3檔起步，此消彼長下，後駒可增添勝算。

「塑像逸態」至今10戰共取3冠2亞1季，演出準繩。前仗角逐滿利谷2040米二級賽，短直路留後衝上得第3名，追勢吸引，結果上仗改在考菲爾德馬場增程跑2400米表列賽即贏，今回在萬富圍馬場再加程跑2500米，可期更合衝刺。此外，「美狼王」剛在費明頓馬場贏2800米維多利亞賽馬會聖烈治錦標，近況出色且氣量十足，今次挾兩連勝佳態挑戰一級賽，也有力交出好表現。此場不妨用「塑像逸態」做QT馬膽。

S2-5英國二千堅尼

博遍地金大展開串Q

嚟緊周六晚上受注S2英國二千堅尼賽馬日9場，頭場開跑時間為晚上8時10分。重頭戲S2-5英國二千堅尼，此場在新市場馬場上演的3歲經典賽頭關1600米直路賽，實力馬「遍地金」於上期已介紹過，最強對手相信是由岳伯仁訓練的「大展開」。

「大展開」上年10月初贏處女賽後，接戰強攻兩歲一級賽杜何斯特錦標1400米，在莫雅胯下沿途走最外疊，敗於歐洲最佳兩歲雄馬「光中見影」得亞軍，「大展開」最後階段回氣再加速，鬥心頑強，今次轉3歲初上陣，查其父「活頓鎮」是正宗一哩馬，「大展開」增程跑1600米相信更合發揮。岳伯仁是英國二千堅尼常客，對上一次捧盃則是2019年的「大希臘」，「大展開」鬥志十足，可連同「遍地金」買Q及QP。