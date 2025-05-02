【分秒在握】文家良再掘金

文家良訓練出一匹「金鑽貴人」，曾經在香港短途橫掃所有對手，這或多或少令到練者牌照能夠延長，上季因為馬腳出了問題而要做手術兼長抖，當然令人非常擔心，抖了足足一年後，在上周的冠軍賽馬日復出，雖然久休兼面對極強對手，但此駒仍有能力跑近得第6名，只與亞軍「里見夢境」相差3個多馬位，表現已令人非常滿意，希望這匹良駒能夠繼續轉好，再次在場上發揮出應有水準。

其實文家良近期成績不差，上周三及剛周日都有馬贏，看來季尾攻勢已展開，今次出爭三班2000米的「金主」，雖然初次挑戰同程，但絕對有能力成功克服。「金主」今季方開上戰陣，起初表現平平，但增程向中距離發展後，表現愈來愈進步，馬匹先在田草1600米取得處子勝利，及後初跑1800米又成功奏凱，近4次上陣不勝有位，表現準得交關。

其實「金主」上仗初升三班亦有機會取勝，無奈在直路關鍵時刻，卻與「昭易搵」互相碰撞，結果兩駒都受到不同影響而屈居亞季軍，反而早早走甩的「天將龍駒」就長驅直進險勝短頭位。今次「金主」有過三班經驗再臨，應有權更進一步坐正。

■長風