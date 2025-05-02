今場盃賽精打細算　希威森揀騎有道理

周日第6場錦標場合，九龍木球會百週年紀念盃，睇番配搭，近戰希威森一手主理嘅「威武年代」，換上布文當然可以講係易配圖強，呢場森仔係咪畀人飛，唯有騎番今季由佢贏過嘅「精算部署」，其實相信都係魚與熊掌嘅抉擇。

睇番「威武年代」呢輪由希威森密密跑，今場由布文接手，已經係四個禮拜之內，第3場賽事，反之「精算特殊」4月初跑完，抖番一個月先至再跑今仗，部署時間較為充裕，而鵬哥亦已一早搵定希威森跑呢場，埋門快工夫以至有時大圈踱步，都見森仔親力親為，結果排位一公布，「威武年代」12檔起步，比起「精算特殊」排1檔，邊一隻形勢可恃，大家都識計數。

無疑馬迷心目中，希威森係放頭の鬼，坐騎擺前跑總比留後威力大，正如今次無得騎嘅「威武年代」就係其中例子，不過呢個檔位，又真係要考吓OK哥，至於今次再騎「精算特殊」，偏偏今季贏馬，森仔藝高人膽大一條直路殺晒，縱使係五班溫拿，本身仲係5歲當打，四班只要形勢造就，一樣有突擊能力。

以「精算特殊」一連兩場田草1600米嘅接近表現，上次正因為排檔差，被迫搶前走，全程被放頭贏馬嘅「開心五月」一直頂位外側望空推進，最終亦只輸兩個多身位，今次排番個靚檔，相信希威森又會用番贏馬最佳跑法，以騎者餘下馬季積極追數嘅心態，呢場盃賽當前，有銀分更加要跟進。