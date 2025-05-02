告仔出馬海戰術成日奏效噃~

周日舉行三級賽皇太后紀念盃，去年東廐雙龍出海，由「當年情」捧盃兼與「錶之五知」包辦連贏，今屆加上「又龍串鳳」，陣容更為強勁，告東尼過往4奪皇太后紀念盃，乃現役勝出最多的練馬師，今屆參賽馬只有6匹，東廐獨佔一半，奪標呼聲高唱入雲。

皇太后紀念盃是香港其中一項2400米分級賽，不過受關注程度不高，主要因為香港長途賽駒凋零，今年更只有6駒出爭這項三級賽。上屆冠軍「當年情」以90分藉輕磅之利成功突擊，今屆與廐侶「錶之五知」掛頭牌上陣，同樣負重磅爭標。事實上「當年情」與「錶之五知」同為季內未勝分子，鬥志毋庸置疑，盃賽當前各為其主，務必恃其級數力求交代。

錶之五知級數最高

東廐3駒於4月20日二班1800米碰頭，不敵今仗未有安排再戰之廐侶「加州動員」，級數最高的「錶之五知」上季於皇太后紀念盃及遮打盃連續兩場獲亞，今季上陣次數不多，但季中開始出賽頻率回復正常，狀態循序漸進，大長途馬今仗換布文跑2400米，絕不能掉以輕心。

相比之下，「當年情」上場包尾過終點表現令人失望，雖然力爭衞冕，惟上季此賽只負115磅贏馬，今仗對手即使並非頂級良駒，缺態下孭最重的135磅相當吃力，期望換上艾道拿有更佳發揮。反而由巴度接手之「又龍串鳳」剛戰跑第7名，比起同場兩匹廐侶成績更佳，今仗繼續受讓磅，不乏突擊雄厚本錢。