3雄攻皇太后盃　告東尼話呢兩隻最好

2400米三級賽皇太后盃周日舉行，告東尼派出3駒參賽，力爭個人第6度勝出此賽。

現年68歲的告東尼派遣「又龍串鳳」及包辦上屆賽事冠亞軍的「當年情」及「錶之五知」參賽，盼能第5度以練馬師身份摘下此賽桂冠。告東尼曾於1988年策騎方祿麟麾下「必得勝」揚威皇太后盃，轉任練馬師後又憑「大白兔」、「威利旺旺」、「時時精綵」及「當年情」再添4項冠軍。

告東尼說：「我好像經常訓練很多長途馬，因此不想錯失機會，我知道牠們能夠勝出這一類賽事。我認為3匹馬之中以『錶之五知』最好，但『又龍串鳳』及『當年情』也能交出好表現。『當年情』與『錶之五知』上年在皇太后紀念盃鬥得激烈，我覺得牠們今年會再度互相力拚。」

廖康銘將與潘明輝聯手「愛心神駒」，盼攻下皇太后盃，此駒曾於2022年在阿根廷攻下2400米一級賽。廖康銘說：「牠加盟我的馬房並跑過兩仗後，我便一直計劃讓牠參加此賽。牠看來有實力在2400米途程上交出好表現，在香港能夠這樣做的機會在可不多。我讓牠短暫休息，然後兩周前跑了一仗為今仗備戰。牠的步幅大而流暢，步姿輕鬆，在陣上懂得留力。我周二為牠主操，牠以勁勢衝線，我很滿意牠的賽前狀態。」

蔡約翰將派出「有目共賞」競逐皇太后盃，希望繼2006年憑萬成策騎的「全勝福星」揚威此賽後再奪錦標。蔡約翰表示：「我有信心『有目共賞』參賽是合適安排，雖然馬兒的長力仍有待觀察，但我認為牠能交出好表現。馬兒在各種指示之下都一一做到，牠在打吡中發揮不錯，所以我認為牠很優秀。」

葉楚航周日則會派遣「優才」出爭皇太后盃，力爭個人第3度揚威此賽，他從騎時曾於1991年憑「美好世界」首次在此賽奪魁，從練後於2010年憑「家家興旺」再嘗此賽。