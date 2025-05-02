靠晒遍地金！高仕登誓圓捧英國二千堅尼心願！

高仕登是英國馬壇上盛名已久的練馬師名字，贏過當地不少大賽，卻從未摘下英國二千堅尼。高仕登將於周六派出「遍地金」競逐英國二千堅尼，期盼讓他一償多年來揚威此賽的心願。

「遍地金」去年10月角逐尚盧利加迪大賽，陣上走勢稚嫩及搶口，最終只得第4名，其後休賽至上個月初出，角逐三級賽卡拉芬錦標，賽前在亮相圈觀馬的人士無不讚嘆此駒的體型成長。騎師宋文赫也有相同的看法︰「我從未見過有任何賽駒從兩歲踏入3歲後能如此茁壯成長，牠體格魁梧，具備良駒需要的所有條件。馬兒出閘反應靈敏，又能好好穩定走勢，而且加速力良佳。」結果，「遍地金」在卡拉芬錦標以3個半馬位大勝。

愛爾蘭練馬大師岳伯仁歷來10度勝出英國二千堅尼，但他效力的巴利多爾陣營自2019年後未曾揚威此賽，他們今年派出「大展開」上陣，並交由莫雅主轡。

岳伯仁從不為旗下有實力的英國二千堅尼參賽馬安排前哨戰，之前10匹頭馬均是季內復出即在此賽掄元。「大展開」在卻拉初出贏得1400米處女馬賽，短短7天後於上仗角逐一級賽杜何斯特錦標，僅以馬頸位之差負於「光中見影」，屈居亞軍。

「光中見影」在新市場的羅利賽道上未嘗一敗，去年9月角逐中央公園錦標，以4個馬位之先大勝而回。此駒實力毋庸置疑，但長力能否應付1600米途程待確，高多芬的首席騎師布宜學或因此選擇了策騎評分較低的「法庭裁定」，這匹「正義」的兒子已證明具備長力，3月在美丹角逐當地的二千堅尼，末段展現凌厲加速力，後上以6個馬位之先大勝。