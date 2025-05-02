【賽馬世界】高仕登誓要突破盲門

今期越洋轉播賽上演雙料娛樂分日夜場，下午先送上南澳洲打吡大賽日3場賽事，晚上轉播英國二千堅尼賽馬日9場賽事。贏盡大賽的高仕登，從練以來多次與英國二千堅尼擦肩而過，今屆以「遍地金」掛帥，能否取得零的突破？

勁放勇爵輕磅突圍

S1-1：「勁放勇爵」上仗贏橡灣馬場2150米讓賽擊敗多匹今仗同場對手，雖然曾在同場同程大敗，但當時負133磅，今次只負119磅如釋重負。「心靜悅服」墨爾本盃盟主「繁花似錦」女兒，前仗贏3200米G2阿德雷得盃，長力及級數全場最有根據。「多嬌麗」新勝同場同程讓賽，今仗初戴眼罩帶來變數。

天壤之間撻着出擊

S1-2：「天壤之間」去年兩度上陣，初出以後上姿態羸1400米處女馬賽，次仗升格挑戰G2沙丘園堅尼，出閘失機，直路大半程受困，最終僅負個多身位跑第3；上仗久休近5個月復出，於1400米表列賽輕鬆跟返，熱身後加程200米有力爭勝。「哼哈聲勢」至今兩戰全勝，上仗初跑1600米直路一加速即直奔終點，贏來易如反掌。

尋金專家擅鬥後勁

S1-3：「尋金專家」應屆維多利亞打吡盟主，4戰一級賽分別取得1冠1季，全場級數最高，守中間位置威力最強，上仗爭G3主席錦標帶至最後150米被趕過，今仗若能用回最擅長的留前鬥後跑法，可望回復本來面目。「塑像逸態」四周前在考菲爾德2400米表列賽輕鬆奪冠，日前於百肯南馬場試閘，扣實下追入第2名狀態大勇。

懸殊愛級數冠同儕

S2-1：馬昆與郗國思上年憑「懸殊愛」勝出此項表列賽，今屆這對騎練組合繼續以此駒進行衞冕。「懸殊愛」去年中開始進軍分級賽，曾於G3夏日錦標及G1短途盃錦標跑第3，級數比今場對手高，最強對手「百達繁花」缺陣奪標機會大幅提升。「晨露凝瑩」重返歐洲經一仗熱身後，上仗爭表列賽放入第2，回復應有水準。

雷再響屬不二之選

S2-2：由於司徒德爵士榮休，「雷再響」上年10月轉投郗國思馬房，上月中轉倉首戰大幅縮程600米，角逐1200米讓賽即在馬昆胯下爆出半冷門，贏來清風送爽，今仗原裝配搭再爭同場同程，屬不二之選。「活喜驚奇」上仗負135重磅受制於「雷再響」只得季軍，但今仗只需負128磅，讓磅差距由12磅縮窄至7磅，有力反客為主。

球王出手潛力未盡

S2-3：進步神速的「球王出手」是這場高獎金讓賽焦點所在，這匹出自「邱吉爾」的4歲馬，前年出道至今只跑過5仗，首季3戰僅取得1W，上季兩戰全勝，潛力仍未盡露。上年底接受閹割手術，今仗季內復出，回配另一贏馬拍檔莫雅，有力衝擊4連勝。郗國思旗下「特別批准」至今6戰2冠2亞，忠心準繩馬在此夠用。

華府高地重現戰力

S2-4：實力接近的混戰場合。「華府高地」對上一次贏馬就是在去年4月攻下同場同程G3愛百靈錦標，擊敗之後捧走G1七月盃的「磨坊川」，賽事水準有保證，雖然勝後演出走樣，不過今年2月復出，轉戰卡塔爾三級賽以1馬位之差跑第2，重現競爭力。「周全良策」上季尾在G1隆尚教堂大賽跑近，進步神速。

遍地金替父系報仇

S2-5：高仕登自1990年首度參與英國二千堅尼即憑Anshan跑得第3名，這位大師級練馬師在過去35年始終與這項經典賽緣慳一面，其中在2014年，旗下「皇僕」一度帶離4個馬位勝利在望之際，終點線前被40倍冷門「雷霆夜」擒下。時隔多年，出自「皇僕」的「遍地金」，憑藉卡拉芬錦標壓倒性贏馬姿態，被廣泛視為高仕登與兒子高素德圓夢的最佳時機。

卡拉芬錦標在80、90年代至千禧年間，是英國二千堅尼最具參考價值的指標賽事，不少名駒都曾包辦這口新市場一哩賽的孖寶，雖然對上一匹連贏這兩場賽事的馬匹，已數到2004年的Haafhd，但這20年間仍有8匹卡拉芬錦標盟主在二千堅尼上名。「遍地金」贏卡拉芬錦標過程，可以用能馬所不能形容，早段守中後位置，持續搶口難以穩定走勢下一度褪至包尾，全程塞車，跑到最後300米才望空，200米出頭後愈衝愈勁，最後一段猶如火箭，加速力完全超班，今仗再跑同場同程賽事，交回當日驚人走勢，穩入三甲。

法國巧匠上賽大勝

S2-6：出自名門「范高爾」的「法國巧匠」，去年6月初出大敗後，之後加程至哩半左右賽事未逢敵手連下兩城，其中上仗於金頓馬場膠沙地獲勝一仗，大勝對手6馬位，展現驚人潛力，今仗季內復出兼首戰讓賽可望再下一城，為稍後時間進軍更高級別賽事奠定基礎。「鬥牛悍將」5戰1冠2亞同樣實力非凡，另一爭標要角。

精金常勝優先考慮

S2-7：優先考慮「精金常勝」，這匹3歲馬出賽經驗尚淺，至今只跑過5仗，去年中以輕鬆姿態連下兩城，其後挑戰表列賽，跑來搶口未發揮應有威力，上個月復出爭新市場1200米同程賽事，全程跟守前領馬之後得第3名，表現極具威脅。

烈陽大隊追勢悅目

S2-8：一場極具競爭力的中班讓賽，儘管「烈陽大隊」難於駕馭，陣上經常搶口與鞍上人角力，但上仗於金頓贏1400米膠沙地賽事末段追勢悅目，回師草地賽跑同程，仍具爭勝之力。「公正仲裁」雖然至今5戰從未入三甲，不過曾一戰1400米同程全程犯錯下輸近，未揭底牌的質新馬，只要學懂競賽為何物隨時變身。

彈無虛發路有專長

S2-9：「彈無虛發」去年以相同評分勝出此賽，26天前作轉投古百勵及古姬儀馬房後首戰，於高俊誠胯下在金頓馬場的1600米膠沙地讓賽跑獲季軍，表現合乎預期，路程專家歷來3冠1亞1季全出自一哩同程，熱身後估計狀態會進一步提升，易配布宜學執韁值得秤先。「傳統邂逅」近兩戰先季後冠，演出準繩中見進步。