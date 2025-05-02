【世界觀】艾寧塑像逸態演好戲

艾寧響2016年夥拍「聖君之名」捧走南澳打吡大賽，勇奪騎師生涯首個G1冠軍。9年後嘅今天，呢位愛爾蘭騎師有望再創紀錄，響呢場3歲馬大賽，策騎熱門馬「塑像逸態」衝擊個人第5座打吡冠軍。

常駐維省嘅艾寧向來鍾情前往萬富圍馬場上陣，翻查紀錄佢響阿德萊德嘅一級賽跑過21次7度奪冠，勝出率高達33.3%，除咗勇奪南澳打吡，仲贏過2020年古活讓賽，2023年羅拔桑士達錦標同澳大拉西亞橡樹大賽，完成南澳4項一級賽大滿貫。艾寧話萬富圍確實係佢嘅福地，每次到當地出賽總有收穫，可能佢策騎風格啱晒個呢個馬場。

身為打吡專家嘅艾寧認為，出自「白銀」嘅「塑像逸態」完全符合經典賽駒特質，原先仲擔心呢匹灰馬唔夠耐力，但係跑完上場響考菲爾德上演嘅2400米表列賽，見到匹馬可以輕鬆彈甩兩個多馬位勝出，實力相當兼長力疑慮一掃而空。

呢位愛爾蘭好手仲話響近幾個月先至同白慧怡及白尹賢合作，呢對夫妻檔3年前將練馬基地由新西蘭移到澳洲之後，仲未贏過G1，所以佢好希望「塑像逸態」做齣好戲，幫呢對練馬組合響一級賽大舞台威番次。