計計數...寶妮今期會反彈！

見習騎師黃寶妮，上星期日賽執行停賽罰則，連同剛周三暫未批准參與谷戰，經過兩天休戰周日才復出，只得季內力撐之文家良，提供「綫路」系一對支持，小妮子自3月9日於泥地賽事，取得從騎首次起孖之後，卻成為相隔最長時間，接近兩個月處於頭馬荒，把握今戰重點出擊，小妮子且看能否再次施展放頭撒手鐧，交出頭馬重響勝鼓。

黃寶妮今季出道至今，已經累積12W，頭馬之中除「會長之寶」於直路賽稍留後上贏馬之外，其餘跑法一致靠放食胡，文家良充分掌握小妮子減10磅放頭威力，合作5場頭馬，全數出自泥地賽事，田草合作成績只屬一般，踏入4月表現明顯改善，跑過3駒，由今戰再度合作「綫路神驊」跑第3，至「駿皇金」於直路賽殺入大冷腳，就連最近一匹「金運來」，一致看淡下，仍能跑獲一席接近第4。

文家良知人善任，今次兩匹「綫路」系馬匹，顯然有心造就。其中人馬再度合作的「綫路神驊」，上仗於田草1400米抽排大外檔，竟然憑黃寶妮為此駒帶來突破，取得季內首度上名，接近兩年未勝之馬，其實今季亦一再有接近走勢，經過上賽表現，證明小妮子減磅之助，評分上已有止跌回升條件，原裝人馬排得好檔，自然期望有更進一步表現。

至於由黃寶妮初次接手的「綫路光驊」，5歲質新分子落五班一連兩仗表現平常，早前加罩試閘，人馬加強默契之餘，馬匹走勢變得主動以首名衝過終點，試準今次變動配備出擊，對於馬匹發揮存在變數，小妮子力爭頭馬破悶局，突如其來亦非奇事。