【分分制勝】一連串辣操催谷　大隻「妙」再次爆發

澳洲騎師韋紀力早前在香港打吡大賽日客串，結果取得亮麗成績，憑藉呂廐「百賀飛駒」揚威打吡，同日另為蔡廄的「安泰」及「英勇快車」取得1冠1季，唯獨兩匹希廄戰駒「奔妙星」及「東方飛影」落敗而回。值得留意的是，「奔妙星」因末段受困才影響發揮；至於「東方飛影」似乎放得過急，此駒之後兩戰稍稍留住跑，打疊獲季。依此評估，當日由希斯提供兩駒俱屬於當弗分子。

第9場四班1400米，「奔妙星」今季復出即贏田草1400米，蹄下敗將「堅闖」、「博愛先鋒」、「智勇名駒」及「銀進」其後均能贏馬，可惜「奔妙星」成績未能更上層樓，其後7仗只得1季2殿，進步不大。當然，「奔妙星」目前已減至47分，比贏馬一役還低，已重拾競爭能力，只要表現復甦，即有再贏機會。

「奔妙星」上仗抖足兩個月安排縮程，受阻致敗，今次賽前繼續施壓，曾操兩課22秒幾快工夫，期間再加插一課泥閘，本身體重高達1258磅，經過一連串辣操催谷，噸位十足之馬狀態已納回正軌，可望再次交出高水準。跟今場兩大熱門「泰泰精神」、「一定超」性能相若，「奔妙星」同樣靠追為主，但勝在有潘頓及內檔加持，慳完位再楔入內疊爆發，可藉有利形勢勇退強敵。

■明治朗