【張基焦點】奔放長途均速制勝

告東尼上個月成績理想，而在今日沙田賽事，除了於重頭戲皇太后紀念盃三路興兵，其餘場次不乏惡馬，「奔放」早已證明能力，今次跑2000米兼同場欠快馬，形勢有利。另外，「龍文鞭影」今次賽前工夫積極，改用班德禮不能忽視。「綫路光驊」落到五班再用黃寶妮減磅有助。「英雄戰歌」健康回復穩定後兩仗跑得好，亦有爭勝機會，要捧。

第10場三班2000米，「奔放」曾於田草1800米跑獲季軍，證明是一匹均速長途馬，該仗只落後頭馬「遙遙領先」半馬位卻跑贏當時多孭3磅的「共享富裕」，今次後駒卻要讓「奔放」18磅，形勢更佳。剛戰「奔放」起步俯首前跪失去平衡，令鞍上人的腳踏移位，失地甚多下卻可後上追近，今次跑2000米無快馬，只要能順走威力大。

第6場四班1600米，九龍木球會百週年紀念盃，「龍文鞭影」進度來得快，前仗若非直路受阻肯定跑得更近，露光後上仗賽前工夫卻放緩，再輸一仗後今次操練積極，有試大閘埋門又試草地，增程跑一哩無問題，況且班德禮放棄「開心宇宙」揀選此駒，不能忽視。

第2場五班1200米，「綫路光驊」季初只輸畀「增強」及「手錶之星」，應該有質素，但經過一段時間徘徊，今次賽前工夫重頭做起，先後於從化及沙田試大閘，埋門一課加眼罩唔搶口，明顯操好才跑，用黃寶妮排外檔未必差，可以順住跑，臨場如落飛更見決心。

第3場四班1200米，「英雄戰歌」季初接受關節鏡手術，復出後兩仗都跑得好，證明健康無大礙，今次賽前試夠兩課閘，擺明車馬。