【進階選項】名副其實一定超

經過多次傳聞，剛周三早上，高多芬馬房澳洲首席練馬師甘敏斯正式對外公布，結束與藍營8年賓主關係。馬圈離離合合見怪不怪，高多芬之前亦用過施諾敦、奧詩，分手後同樣自立門戶。藍營表明不設專責練馬師，在部署上會更靈活，亦將繼續擴大其澳洲育馬業版圖。高多芬財雄勢大，未來動向當不愁寂寞，反觀現時最關注是，甘敏斯會否重掌其家族面臨瓦解的業務，很高興聽到他將向新南威爾斯賽馬會申請重開蘭域Leilani Lodge，廿多年前我和盃王甘明斯在此見過面閒談過，之後亦在甘敏斯和其爺爺共組馬房時再去過一次，希望他日接掌後能重振聲威。

高多芬由歐洲、澳洲及日本都有育馬場，其種馬招牌當然仍是「杜拜威」，但正如日本一樣，面臨過多的種馬亦相繼分流，就像第9場「一定超」父系「列卓斯特」只留在愛爾蘭一年便運到新西蘭配種，初步見成績亦算理想。「一定超」暫時出賽兩次，首仗排外檔直路塞車輸近，再戰同程出閘撞兩撞跌落包尾，再掟大彎狂追第2，末段22秒02已反映本身具非一般四班馬能耐，今次雖然增程跑1400米，但父系是一哩王，多跑200米問題不大，只要取位順利一點應可出頭。

第10場「金主」終於向2000米進軍，這是出賽初期已可預見的未來部署，主要是除父系為「秋陽」外，外祖父「灌木叢」同樣是哩半馬，只可惜香港欠缺更多大長途路程讓牠發揮。「金主」上場初升上三班繼續開出強勁爆炸力，只輸給擺前走順的「天將龍駒」，睇艾兆禮跑長途鬥後勁是賞心樂事，歐洲風格就是拉士硬橋硬馬砌盡。