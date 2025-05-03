【獨門秘技】換艾道拿有「火」花

第3場四班1200米，「龍之光」自購馬第2次出賽跑同程，後追第5只輸個多馬位，拍住「星價」過終點，在其後還有「風再起時」、「日馳千里」及「健康快車」其後贏馬分子，水準絕對不差，之後3仗都為十多倍半冷門，近而未有威脅，上仗減至60分但仍跑三班1400米，完全無飛，外疊跟前走勢平平，戰意成疑，今仗落四班即回師跑得最好的1200米，顯然目標所在，奧爾民剛策同主「龍之輝」入冷Ｑ，順利接手此匹「龍之光」，當會把握機會。

第6場四班1600米，九龍木球會百週年紀念盃，「火焰閃爍」血統宜跑中距離，首3仗跑1200米志在熱身性質，但第3次跑此程沿途包尾造最快末段追回第4，證明適應甚快，有過好走勢再出增程跑1400米，再造最快末段追回第3，上仗再增程跑一哩，賽前試閘輕鬆掄元，捧成5倍熱門，可惜沿途蝕位多，只得第6名，有過此仗經驗今再跑肯定更好，田泰安連騎4仗亦換上艾道拿，同場有幾匹快馬，後上有用武之地。■西門獨

西門獨Q過關

第3場1龍之光

拖 4天天更好5林寶精神11嘉應勇士

第6場9火焰閃爍

拖 3準輝煌12精算特殊14八正道