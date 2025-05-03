【三重彩地帶】揀啱路程擺出搏殺「姿」態

第7場四班1400米，「多彩多姿」至今只獲兩席亞軍，表現欠突破皆因路程不合，父母兩線均是中距離材，本身卻集中跑短，當然難有作為，今次初跑1400米算是射程，排2檔而遇上同場快馬不多，均速守好位形勢不俗，蘇偉賢今日排出強陣，這匹未交代分子切記提防。「紅衣醒目」上場克服轉場及增程雙重難度，四班點會留得住。

「紫荊拼搏」初出入Q已知非池中物，輾轉未勝而強配潘頓，開始心急了！「進傲星」三班連仗都近，落班換布文戰鬥力提升。「嘉應巨昇」進步不大，唯一賣點是1檔有機會賺步速形勢。「錶之星球」兩戰走勢與時並進，艾兆禮唔放手應知屬可造之材。

第9場四班1400米，「泰泰精神」上場慢閘後更嚴重失平衡，大讓賽下追番第3，復課試3閘起步問題已改善，以其質素只要沒有大錯，可坐位望贏。

「風繼續吹」計分已着數多時，只是靜待出擊良機，近仗走勢亦愈來愈具威脅。「一定超」及「勁沙塵」均是霍宏聲基本坐騎，進度同樣漸入佳境，一併拖埋唔使顧此失彼。「帥炸」上場同程12檔耗力搶前仍捱到第4，水準中上，今次4檔形勢好得多。■海東