【耀眼精選】真僥倖熱身後郁手

記得響舊年年底嘅時間，蔡約翰長期響練馬師榜嘅下游位置徘徊，當時有唔少聲音話呢個名牌馬房不復當年勇……唔夠半年嘅光境，呢位已70歲嘅老人家一個拗腰，唔單止彈番上上半版，仲要拋離第2位嘅希斯9場頭馬，如無意外，可以第13度登上香港冠軍練馬師寶座。

打開今期排位表一睇，估計又係蔡約翰日，「跨境寶馬」、「泰泰精神」同「神馳」，唔贏都至少有P，所以想博有分頭，惟有轉向其他場次埋首。第3場四班1200米水準一般嘅賽事，季內用得少嘅質新馬，同埋從未跑過嘅初出馬，單跑體力已經足夠左右大局，呢場3匹生力軍都唔係善男信女，羅富全嘅「天天更好」，引到潘頓親自試閘摸住操，就知實力唔簡單；鄭廐「天天友福」台型靚、腳法佳，湯普新好好發揮有機會再替「友福」系建奇功；蘇偉賢加著名馬販派斯呢個成功組合嘅「臻至辰」，懶馬試閘畀落肯走，應該有質素，響季尾弱組賽事可以起作用。

除咗上述3匹初出馬，只係跑過一次嘅「真僥倖」，亦係筆者嘅選擇，在3月30日初出同班同程，鞍上人刻意捉後，彎位走來略欠順，直路馬林未有真正望空下輸近，賽後試閘刻意追趕，熱身後再戰1200米排1檔起步，隨時有耳目一新演出。