【分秒在握】宏圖大志可領先

霍宏聲今季有個好開始，與廖康銘攜手屢創佳績，齊齊彈起。不過隨着廖廐馬回氣階段，騎者成績亦稍稍回落，不過今次接手呂廐「遙遙領先」，縮程回師一哩，大有條件成功坐正。

講起霍宏聲，相信不少人會立刻聯想到「祝願」，該駒今季由四班54分起步，直至冠軍一哩賽跑殿軍後，已升至105分，差不多是翻一翻了。而能夠與「祝願」拍住上，互有勝負的「遙遙領先」，自然亦難小覷。

同樣係4歲馬的「遙遙領先」，起步點比「祝願」更早，上季尾已經贏過田草1400米，踏入今季進度保持，一出就在三班1400米取得跨季連捷，之後在1400米及1600米與「祝願」互有勝負，各自為爭分而努力。之後的4歲馬系列賽，「祝願」光芒四射，甚至在一級賽跑入前列，萬千寵愛在一身。

至於「遙遙領先」，由於在4歲馬系列賽表現未算突出，因此評分未算升得太快，上仗回師二班1800米，在近3季最快時間1分45秒8下，此駒僅以短頭位飲恨獲亞，表現其實一點都不失禮。今次回師1600米換上霍宏聲，後者騎開與「遙遙領先」互有勝負的「祝願」，自然亦了解「遙遙領先」的留放及實力，面對初跑一哩的「康樂高球」，信會夠撼。

■長風

第4場 4遙遙領先 5康樂高球

6飛雪神駒 8和平波