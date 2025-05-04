【戰況R8】蔡約翰未決定有目共賞撼遨遊氣泡

今日重頭戲為2400米三級賽皇太后盃，潘頓與蔡約翰組合今日繼合作勝出全熱門「跨境寶馬」之後，今場再下一城，憑「有目共賞」起孖兼捧盃，呢匹初戰哩半嘅4歲精英，今仗賣到只得1.8倍咋！今場跑第2名為周俊樂「優才」，巴度「又龍串鳳」跑第3，第4名為潘明輝「愛心神駒」。

賽後，蔡約翰表示「有目共賞」以長途馬嚟講算嚟得快，好開心可以繼2006年「全勝福星」之後再贏皇太后盃，現時未決定此駒會唔會跑遮打盃，因為只得3星期休息，要睇下馬匹恢復情況再作決定。

馬主盧楚鏘表示買到「有目共賞」返嚟都好好彩，在港首季服役跑1400米至2400米都有得贏，蔡約翰話會搵一場合適賽事畀「有目共賞」，結果跑咗呢場。盧生表示「有目共賞」仲係好後生，雖然今仗有信心，但長力仍是疑問，今仗慢步速都跟得好，而潘頓都認為慢步速幫到隻馬，但仲係有啲幼嫩同埋未夠集中。

盧生話當初買入「有目共賞」係想跑打吡，最終目標達成，當然嗰場走位跟急咗少少，但亦顯示向長途發展似乎冇咩問題。至於會否出戰遮打盃。

第8場賽果：4-5-3-6

二重彩賽果：4-5(最後賠率8.7)