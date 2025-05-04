【賽後報告】跨境寶馬嚴重內閃　膨才潘頓直路冇騎要解話

是日賽後報告撮要：

第1場：「渾身解數」抵達閘廂後被發現咳嗽及流鼻涕。獸醫認為此駒不適宜出賽，小組遂按照獸醫意見著令此駒退出此賽。其後進行的內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多痰。

第2場：「伶俐驫駒」大部分途程在沒有遮擋下走外疊。賽後，周俊樂表示，他的馬鞭於末段被韁繩纏住，限制了他全力催策坐騎至終點的能力。「宏才」氣管內有很多血。

見習騎師黃寶妮（「綫路光驊」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣她於跑離900米處時容許坐騎在尚未帶離「前風」之際向內移入，導致「前風」勒避及踢中「綫路光驊」的後蹄，加上她在尚未帶離下向內移入後減慢步速，導致正在跟隨「前風」的「有心意」，以及「宏才」均須勒避。小組判罰見習騎師黃寶妮由5月25日星期日開始停賽，直至6月1日星期日才可再次出賽（2個沙田賽馬日，因她未具資格在跑馬地策騎出賽）。此外，見習騎師黃寶妮被罰款1萬元。在衡量判罰輕重時，小組裁定見習騎師黃寶妮的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了她的中等策騎出賽紀錄。

第3場：「勝多多」進入跑道時觸碰欄杆，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。

第4場：「飛雪神駒」患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。「安遇」下午12時19分在馬房內被發現患有皮膚毛病，被小組按照獸醫意見著令退出。

第5場：被查詢時，潘頓表示，「跨境寶馬」進入直路後受催策時開始內閃。他說，接近250米處時，他改以右手握鞭，其後坐騎嚴重內閃，導致他全力催策坐騎至終點的能力受到限制，因為他擔心坐騎會向內斜跑及干擾居其內側的馬匹。他又說，末段當他滿意坐騎居於有力爭勝的位置時，他進一步收緊左邊韁繩，以確保給予內側馬匹充足的競賽空間，因而未能力策坐騎至終點。

練馬師蔡約翰表示，他讓此駒佩戴蝴蝶形口銜鐵以防止牠內閃，從而嘗試改善此駒的走勢，他說，他認為此駒的走勢會隨上陣次數增加及下仗增程角逐而有所改善。考慮了此宗事件後，小組就「跨境寶馬」的走勢發出警告，並告訴蔡約翰，此駒的走勢現已引起小組注意，倘若此駒日後因類似的走勢而影響名次，小組或會針對此駒採取進一步行動。

第7場：「大師爺」被發現流鼻血。被查詢有關她在中段的騎法，以及於跑離700米處時讓坐騎推進至「飛越星空」外側的原因時，見習騎師黃寶妮表示，她獲指示讓「綫路神驊」佔取前列位置。她說，坐騎能夠佔取「飛越星空」之後有遮擋的位置後，她於跑離700米處時選擇將坐騎移至該駒外側，因為坐騎傾向搶口，而她希望讓坐騎不受阻礙地上前。她又說，坐騎自700米處起須在沒有遮擋下走第4疊，直路上對催策反應良佳。小組告誡見習騎師黃寶妮，他們認為她過早將坐騎移至「飛越星空」外側，導致坐騎於中段不必要地走外疊，屬判斷錯誤。

第8場：賽後，潘頓表示，「有目共賞」躍出時觸碰閘廂左側，導致他的左腳踢中閘門及在腳踏內滑移。他說，他因而於起步後不久須用左手調整套在腳踏內的左腳。

第9場：被查詢有關他自600米處起「勁沙塵」的騎法，以及是否有機會跟隨「凱旋幸運」上前時，布文表示，坐騎居於「凱旋幸運」後面內側的前列位置時走勢良佳。他說，跑離600米處時，他曾考慮將坐騎向外移出以跟隨「凱旋幸運」上前，但由於他擔心「凱旋幸運」受催策，他遂選擇不這樣做，因為「勁沙塵」如果跟隨「凱旋幸運」的話，他須將坐騎略為留後以取得充足的競賽空間。他又說，當他於接近550米處時努力佔取「凱旋幸運」內側的位置後，該駒出乎意料地移至「彭玥」外側，導致坐騎於接近350米處時在「凱旋幸運」與「彭玥」之間未能望空之際須勒避。小組考慮了布文的解釋後，認為他在此情況下採取的策略屬合理。

賽後，見習騎師黃智弘表示，「快步向前」出閘緩慢，沿途走勢欠佳。他又說，坐騎於直路彎失去平衡，他擔心坐騎有不妥，遂於接近300米處時收慢坐騎。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。包尾大敗而回，小組認為此駒的表現難以接受。「彭玥」被發現一對後腿因互相碰撞而割傷。

第10場：被查詢時，奧爾民表示，「清雲龍駒」在直路上受催策時內閃，最後150米在持續內閃之際十分難以被力策。小組告知奧爾民，根據賽事規例，他有責任報告於賽事進行期間任何可能影響他對坐騎全力施為的情況。小組就「清雲龍駒」的走勢發出警告。

第11場：「神馳」最後200米在催策下外閃，趨近100米處時與「幸運派彩」互相觸碰。大部分途程走外疊，沒有遮擋。「健而快」被發現流鼻血。

賽後，潘頓表示，「膨才」沿途走勢僅屬一般。他說，坐騎在直路上對催策毫無反應，接近300米處時動作變得笨拙，其後他擔心坐騎或有不妥，遂未有力策坐騎至終點。練馬師蘇偉賢告知小組，此駒在是賽前的表現令他感到滿意，他將聯絡馬主以考慮是否應讓此駒短暫休賽後才再次出賽。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。