好彩冇倒灶！潘頓有目共賞出閘曾撞正痛腳！

演出續有進步的四歲菁英「有目共賞」今日展現其出眾的長途質素，在潘頓胯下勝出在沙田馬場舉行的三級賽皇太后紀念盃2400米，這匹隸屬蔡約翰馬房的賽駒下仗更甚有可能進軍一級賽。

「有目共賞」今年已曾在沙田的1400米及1800米賽事中報捷，今次牠大幅增程至2400米上陣，成功克服挑戰，在力拼情況下，終點前數步將一度突圍的「優才」追過，以短馬頭位之先獲勝。「又龍串鳳」再落後「優才」四分三馬位而跑獲季軍。「有目共賞」造出的頭馬時間為2分29.72秒。

雖然頭、二馬勝負差距甚微，但沿途留守6駒中最後位置的「有目共賞」，轉直路彎時已逐步移出外疊望空衝刺，走勢順暢，牠最後400米更造出21.67秒的上佳段速。「優才」及「又龍串鳳」在鞍上人周俊樂及巴度催策下曾經一度負隅頑抗，最後兩駒仍然力拼僅敗。

「有目共賞」來港服役前，曾在澳洲由練馬師韋萊士及韋俊燊訓練，在當地3奪頭馬。此駒今賽的精湛演出，令練馬師蔡約翰考慮讓牠乘勢挑戰5月25日在沙田上演的馬季壓軸一級賽 渣打冠軍暨遮打盃2400米。

「有目共賞」今賽賽前的評分僅為86分，蔡約翰說：「我們會視乎賽後牠恢復得如何。牠現時的評分尚未達至角逐該賽（渣打冠軍暨遮打盃）的水準，且讓我們再看看牠有甚麼賽事可供選擇。」

「牠屢次為我們取得佳績，今日同樣表現優異。馬兒今日作出增程角逐這項新嘗試，仍能摘下頭馬，完成一項重要任務。」

他續道：「賽前我們較難預計其他對手將採取何等戰略競跑，但賽事看來較大機會出現偏慢步速。跑至賽事中後段，牠看來已甚具機會在此掄元，一切只在乎於馬兒本身是否具備正確態度及決心爭勝。」

「牠一向體力充沛，我認為馬兒需要進一步學習競賽為何物，進一步學懂如何在賽事中制勝。」

蔡約翰對上一次勇奪皇太后紀念盃冠軍，已是19年前憑「全勝福星」（2006年）摘下這項三級賽。騎師潘頓則是第3度勝出這項長途賽，此前為他建功的兩匹冠軍級長途佳駟，分別是2013年的「多名利」及2018年的「時時精綵」。然而，潘頓今日策「有目共賞」出閘時左腳腳踏滑移，他在賽事早段須用左手調整腳踏去糾正。

潘頓說：「馬兒躍出時觸碰閘廂左側，這更是我早前受傷的左腳，所以令我有點疼痛。」

「其他對手沿途以慢步速競跑，這對我們有利，因為牠是全場各匹參賽馬中，竄勁最強的一駒。」

他續說：「最後賽事演變成各駒一同作短程衝刺的局面。跑至尚有一段途程才到終點時，我想我們已勝劵在握，問題在於牠最後會以甚麼姿態將牠們越過。馬兒一直在學習中，牠今日做得十分好。」

「有目共賞」早前於3月23日寶馬香港打吡大賽2000米中，不敵頭馬「百賀飛駒」以第7名過終點。「有目共賞」成為今年各匹角逐香港打吡大賽的賽駒當中，首匹在該賽後能勝出分級賽的戰馬。

另一方面，香港馬壇傳奇人物告東尼今日再創下新一個香港賽馬里程碑，在沙田日賽中取得他個人從騎及從練以來累積的第2,500場頭馬。

這位6屆香港冠軍騎師，以往在其鞍上生涯合共贏得946場勝仗。今日由他訓練的「奔放」在鍾易禮胯下在第10場第三班2000米中掄元，其後由巴度策騎的「時時歡聲」，更勝出尾場第三班1400米，為告東尼取得一口孖寶，並將其從練以來的頭馬數目增至1,554場。「奔放」及「時時歡聲」也分別為其馬主帶來額外150萬港元自購曾出賽馬匹特別獎金。」

曾兩度榮膺香港冠軍練馬師的告東尼在賽後說：「我非常高興，這實在妙極。」