藍營新季威到盡　兩日連擸英美4項G1經典

高多芬陣營喺呢兩日可以講係威震世界馬壇，連埋昨日再贏英國一千堅尼，擸走美國同英國4項經典一級賽頭馬。

先喺前日於美國邱吉爾園馬場揭開序幕，練馬師郝百特訓練，由騎師施奕誠策騎馬女Good Cheer，勇奪總獎金150萬美元的肯塔基橡樹大賽。第2項輪到剛周末越洋轉播賽戲碼，新市場舉行嘅經典揭幕戰英國二千堅尼，藍營三頭馬車，結果由布宜學同艾柏賓呢對御用騎練拍檔，以「法庭裁定」奪標，其餘「光中見影」、「颶風警戒」兩駒，分別跑獲季、殿。

第3項就係美國三冠系到首關肯塔基打吡，由高多芬培育，練馬師莫特訓練，委內瑞拉騎師艾榮東策騎Sovereignty，粉碎咗李寶利騎大熱門Journalism奪標好夢，成為今屆霸主。

輪到昨日戰線，再次返回藍營紮根嘅英國賽馬，於新市場馬場舉行的英國一千堅尼大賽，雖只派出Desert Flower單騎應戰，兩位御用騎練再度合作，依然眾望所歸，為藍營完成呢鋪大四喜，亦為呢匹3歲馬女，完成跨季5捷不敗紀錄。