珠峰錦標後　嘉應高昇留喺澳洲跑多場定磅賽爭Bonus！

希斯馬房「嘉應高昇」於4月下旬攻下1200米一級賽主席短途獎後，追平香港賽駒單季8捷紀錄外，更完成香港速度系列3關賽事兼12連勝。希斯早已表明，「嘉應高昇」下季目標將放眼在10月18日在澳洲蘭域馬場的1200米一級賽珠穆朗瑪峰錦標。

希斯目光向來放得遠大，除了珠穆朗瑪峰錦標之外，練者最近接受訪問時表示，「嘉應高昇」跑完珠峰錦標後，有意希望牠留在悉尼參與3歲以上定磅賽Russell Balding Stakes(前名為：贏家錦標Winner Stakes)。若然「嘉應高昇」可在珠峰錦標取勝，再贏Russell Balding Stakes，馬兒將可額外贏取100萬澳元特別獎金。

希斯原定部署「嘉應高昇」在跑畢珠峰錦標後，翌仗出戰維省冠軍短途錦標，惟維省方面需接受嚴謹的獸醫檢驗，練者經深思熟慮後，最後決定為「嘉應高昇」改變部署。

希斯提到，「嘉應高昇」出戰Russell Balding Stakes的話，不用額外進行運輸過程。自己好希望安排「嘉應高昇」在家鄉維省亮相，惟維省的規定相當不便，因為牠本身已在澳洲跑了一場。而自己提出這點不是想索求一個方便，但認為當地馬會需要檢討現行規例，因為馬匹去到維省後，需到馬醫院進行檢查，又要服用鎮靜劑，而一匹健康正常的賽駒不需留院，這些對於外來馬匹而言是個考驗。