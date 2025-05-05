贊助商設2000萬港元特別獎　法庭裁定銳意衝擊英國三冠

由於今年英國5項傳統經典大賽，獲得Betfred博彩公司傾力贊助，今年更會將傳統嘅三冠賽設下特別獎金，能夠成功過3關，可以獲得特別獎金設下特別獎金200萬(約2000萬港元)。高多芬陣營今於英國經典繼續打響頭炮，二千堅尼以至一千堅尼已成囊中物，兩匹頭馬成為奪冠希望。

根據英國傳統三冠王賽事，3歲雄馬與雌馬分途進發，先由二千堅尼/一千堅尼開始，次關為英國打吡/英國橡樹賽，壓軸一關為聖烈治錦標。高多芬旗下「法庭裁定」，與及Desert Flower兩駒向三冠銜頭進發，但後駒馬女出自Night Of Thunder的中距離血統，相信要進軍長途賽事會有難度，料衝擊三冠希望，就只剩出自美國三冠馬王Justify「法庭裁定」身上。

其實以藍營財力富可敵國，衝擊三冠200萬英鎊只屬一個小小誘因，畢竟藍營近年雖有不少一哩精銳，但卻欠缺長力發展，對上一匹打吡冠軍已經係2021年嘅「雅大爺」，所以佢哋都好想呢匹「法庭裁定」，可以成為今夏進軍3歲長途大賽重要棋子。

追溯英國賽馬歷史，英國總共出現過15匹三冠馬，大多出現在19世紀，自20世紀以來，多數馬匹傾向賽期接近，地位更崇高嘅法國凱旋門大賽，出戰聖烈治錦標興趣大減，對上一匹三冠馬王，已經係1970年的「尼真斯基」(Nijinsky)，相隔55年之後，睇吓呢匹「法庭裁定」能否完成使命，下一目標亦已鎖定下月舉行嘅英國打吡大賽。